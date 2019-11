Otro lío para James Rodríguez en el Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no tuvo en cuenta a James Rodríguez para el partido contra Galatasaray. Aunque estuvo en el estadio y vio el partido desde la tribuna, ocurrió un hecho que podría generarle un castigo de parte del club.

El Real Madrid tiene un código de comportamiento en los camerinos. Entre otras cosas, establece los siguiente: "Los jugadores no convocados deben estar en los vestuarios con el equipo antes del comienzo del partido y permanecer en el estadio como mínimo hasta 10 minutos antes de que finalice".



El sábado, en el partido frente al Betis, James abandonó el estadio en el minuto 87, al igual que Gareth Bale, quien se había marchado tres minutos antes. Eso le originó muchas críticas por parte de la hinchada y un sector de la prensa.

Sin embargo, esa acción no le generó ningún castigo, porque en el momento en que abandonó el escenario ya estaba dentro del límite permitido.



Este miércoles, la situación habría sido diferente. El diario español As reveló que James llegó al estadio Santiago Bernabéu en un vehículo particular, cuando los planteles del Real Madrid y el Galatasaray ya estaban en el campo de juego y ya sonaba el himno del centenario del club.



Esta acción sí le generaría un castigo de parte del club por incumplir el código de comportamiento. La sanción es una multa de 250 euros para la primera vez, 500 para la segunda y 1.000 a partir de la tercera. En el caso de James, es la primera vez que ocurre.



James apareció en la convocatoria de Carlos Queiroz para los partidos de la Selección Colombia para los partidos contra Perú y Ecuador, el 15 y 18 de noviembre.



