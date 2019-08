James entraría en la convocatoria para el primer juego del Real Madrid

Aún no se sabe, a ciencia cierta, si James Rodríguez se queda en el Real Madrid. El Atlético, uno de los equipos interesados, ya contrató a otro jugador. La opción del Nápoles aún no está descartada. Por lo pronto, James ya tiene número de camiseta por si sigue en el club blanco.

Lo cierto, hasta ahora, es que James es jugador del Real Madrid, pese a que el DT Zinedine Zidane no confía del todo en él. Pero el francés tendría que echar mano del colombiano, al menos, para la primera fecha de la Liga, en la que el equipo enfrentará al Celta.



Las bajas de Rodrygo y Gareth Bale harían que Zidane incluyera al colombiano en la convocatoria para el debut liguero, según informó el diario español Marca.



Real Madrid confirmó la lesión del brasileño:

Parte médico de Rodrygo. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 14, 2019

El galés, entre tanto, se ejercitó en las instalaciones del club y no hizo parte del trabajo del grupo, lo que hace pensar que no estará disponible. James, en cambio, participó activamente en la jornada de trabajo.



Zidane no cuenta con Asensio (ausente por cerca de 9 meses), Mendy (apenas se incorpora de a poco a los trabajos) ni Brahim (hizo sesión, pero todavía le falta tiempo).



Cabe recordar que el 2 de septiembre se cerrará el libro de pases en las principales ligas de Europa.



DEPORTES

Con Futbolred