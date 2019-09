James será suplente contra Osasuna

James Rodríguez fue confirmado por el Real Madrid como suplente en el partido de este miércoles contra Osasuna en la Liga de España, porque el DT, Zinedine Zidane, dejó en el banco a los jugadores estelares.

El colombiano no está en el once inicialista dispuesto por Zinedine Zidane para afrontar este partido. James no tendrá su quinto juego de la temporada con el cuadro merengue, después de actuar contra Valladolid, Levante, Sevilla y PSG.



La gran ausencia es la de Bale, ya que no entró en la convocatoria de Zidane para este compromiso.







DEPORTES