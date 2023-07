Sao Paulo fue discreto y paciente en la negociación con el mediocampista James Rodríguez, quien está cerca de pactar con el 'Tricolor' en un contrato con vigencia de dos años y medio.



Aunque la oferta se hizo pública el miércoles pasado, el Sao Paulo trabaja en la contratación del mediocampista colombiano desde hace unos 30 días.



La intención no era causar revuelo y llamar la atención de otros clubes.

El sigilo que lleva a James a Brasil

La estrategia funcionó. Si bien James Rodríguez esperaba una buena propuesta de Europa, algo que no se concretó, el Sao Paulo estuvo arriba para conocer los pasos que daría el jugador.



En ese período, el Sao Paulo le presentó un proyecto a James Rodríguez y demostró que el club y el fútbol brasileño podían ser atractivos para él. Poco a poco, el colombiano aceptó la idea.



En medio de esto, el lateral derecho Rafinha jugó un papel importante en la negociación. Entre 2017 y 2019 jugaron juntos en el Bayern de Múnich y crearon una amistad que se mantuvo incluso después de que la dupla dejara el club alemán.



Rafinha, entonces, hizo de intermediario en las conversaciones y conversó con James Rodríguez sobre el São Paulo y cómo era jugar en el fútbol brasileño.



A sus 37 años, Rafinha es respetado en el fútbol por su exitosa carrera, y sus palabras pesaron mucho en la decisión del jugador de 32 años.



Sin inversores

Sao Paulo no pretende depender de un inversor para la negociación, como sucedió en el caso de Galoppo. El intento aquella vez se frustró y el club tuvo que pagar prácticamente todo solo por el argentino.



Con James Rodríguez, el 'Tricolor' contó con la buena relación que tiene con Giuliano Bertolucci, uno de los empresarios más influyentes del fútbol, ​​quien participó en las negociaciones con Jorge Mendes, agente de James y también de Cristiano Ronaldo.



Sao Paulo cree que no tendrá problemas para pagar los salarios -no revelados- del colombiano y que las facturas no se verán perjudicadas.



James Rodríguez debería llegar a Brasil en los próximos días para someterse a pruebas y firmar contrato.

James y su paso por el Olympiacos, su anterior equipo

