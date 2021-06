Meluk le cuenta... (La Selección, James y Millonarios)

Selección I. Está claro que Reinaldo Rueda ve la Copa América como una prueba para armar su equipo para la eliminatoria. Es su misión. Este año hoy otras 6 fechas definitivas del camino a Catar. Por eso, los cambios en la titular y los relevos para poner a jugar incluso a Sebastián Pérez, en el 1-0 contra Ecuador. Si por ahí avanzan, pues...



Selección II. Un laboratorio destrabó el partido dominado en su mayor parte por Ecuador, aunque inquietó poco. Lejos del cacareado ‘ADN’ nacional, el equipo aguantó con oficio y garra. ¡Ganó! Rueda y su equipo van sacando los resultados con fuerza, lucha, táctica y efectividad. A la uruguaya, a la paraguaya. ¿Que si eso vale? ¡Claro que vale!

Selección Colombia. Foto: EFE

James I. La inesperada aparición pública de James Rodríguez del sábado pasado, concertada con Camilo Zúñiga y Teo Gutiérrez, fue un tridente filoso que se clavó en tres frentes. Primero, reiteró que quería y podía jugar la Copa América y que se sintió irrespetado por el técnico Reinaldo Rueda al desconvocarlo. Segundo: retó a algunos jugadores de la Selección.



Teo lo dijo por él: “Nosotros sí éramos unidos (...). Y cuando el capitán hablaba los demás nos callábamos”. Y, tercero, envió un mensaje a los exfutbolistas que ahora son comentaristas de radio y TV. En eso apoyó a Zúñiga, que dijo: “Son desleales que se venden por 3 pesos. Eran nuestros ídolos y se les olvidó que estuvieron de este lado”.



James Rodríguez, junto a Camilo Zúñiga en un live de instagram. Foto: Instagram: @jamesrodriguez10



James II. En un país donde hablar es pecado, en el que prima eso de ser ‘políticamente correctos’ y de quedar bien con todo el mundo, especialmente con el poder y los jefes, James (con sus socios de “exselección Colombia”, como él mismo los autodenominó en broma) tiene la personalidad de decir su verdad, de expresar su inconformidad.



James III. La fractura entre James y el DT es evidente. Como también que James esta ‘distanciado’ de algunos de sus ahora excompañeros de Selección. Rueda tiene la libertad y la autoridad de llamarlo.



Eso no se cuestiona. James tiene la libertad y la personalidad de contradecirlo en público. El que manda, pues manda. Eso está claro. Y el derecho a la protesta es sagrado. James, pareciera, está cada vez más lejos de volver a la Selección. Así parece...



Millonarios I. Triunfazo de Millos 2-0 sobre Junior. Volteó la serie y es el primer finalista de la Liga. Repaso táctico al Junior. A los 12 minutos ya estaba resuelta la tarea frente a un Junior fantasmal y superado. El VAR hizo que el árbitro Jorge Tabares expulsara de manera bien discutible a Bréiner Paz, a los 23 minutos.



Desde ese momento, Junior no logró imponer el jugador de más. Rebotó contra un Millos táctico que se reorganizó en una doble línea de cuatro, con Vega serio y con oficio de central de emergencia, con Vargas cerrando el arco, con Macalister siendo el líder, el termostato emocional y táctico de Millos. ¡Muy superior!



Millonarios II: Uribe con su doblete, con sus 11 anotaciones en la Liga (¡colíder goleador!) se roba la atención: si un equipo tiene un goleador, tiene un seguro de vida. Los hinchas clamaron por su llegada y la directiva lo trajo tras no firmar justamente con Junior. Ha valido cada peso.



Junior. Fea trifulca final con invasión al camerino rival. A puños y patadas. No es la primera vez que lo hacen. Hay antecedentes. Ayer peleó el partido, no lo jugó. Obvio: si fue un equipo de boxeadores...



