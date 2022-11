James Rodríguez vive su mejor momento en Grecia, luego de acumular ya dos goles con la camiseta del Olympiacos.

El '10' de la Selección Colombia ha encajado perfectamente en el planteamiento del español Míchel González. Y la prensa no deja de elogiar sus actuaciones.



Ahora, en medio de ese buen momento, los medios griegos revelan el plan que tendría el '10' mientras se juega el Mundial de Catar: viajar a Europa.



El viaje de James

James con su nueva camiseta. Foto: Twitter Olympiacos.

Según la versión griega de la 'Gazzetta', el cuadro del Olympiacos pretende 'sacarle jugo' a la trayectoria del entrenador Míchel e ir a España mientras se disputa la Copa del Mundo.



Conforme reporta dicho medio, James y sus compañeros irían a España a final de año para realizar una especie de pretemporada que sirva para seguir ajustando detalles del funcionamiento del equipo.



Se conoció que el plan es avalado por la Selección Colombia, pero se cruza con el partido contra Paraguay, lo que ocasionaría que James no estuviera con el grupo.



Y lo lo harpia porque este amistoso no pertenece a una fecha Fifa, por lo que Olympiacos no estarpía en la olbigación de prestarlo a la Selección.

DEPORTES