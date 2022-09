James Rodríguez arranca la semana en Catar con un dato en contra. Este lunes 5 de septiembre se cumplen seis meses exactos desde su último partido con el Al Rayyan.

El panorama de James sigue siendo incierto. Sin nada definido, luego de que el pasado jueves su frustrara su deseo de ir al Valencia de España, cuando se cerró el mercado de fichajes en las principales ligas europeas.



El último partido de James con su equipo en Catar fue el 5 de marzo de este año en un duelo de la Copa catarí. Es decir, lleva medio año sin competir.



A finales de marzo jugó con la Selección Colombia, y ese es de momento su último antecedente en cancha.

¿Qué ha pasado en estos seis meses de James?

James Rodríguez en Al-Rayyan

James ha sido víctima, una vez más, de las lesiones, que lo sacaron de competencia en el cierre de la temporada anterior en Catar.



La larga y misteriosa lesión coincidió con el deseo del jugador de salir de Catar, pese a tener contrato firmado hasta 2024.



Desde el club han dicho que James no tiene diferencias con el equipo y que pronto volvería a jugar tras superar su lesión.

Sin embargo, se ha informado en versiones de prensa que en el club quedaron incómodos con las recientes declaraciones de James, cuando se ofreció a jugar en Valencia, incluso con rebaja de su millonario sueldo.



Así las cosas, el presente de James es un misterio. Los partidos asan en Catar y él sigue sin aparecer. El siguiente duelo del Al Rayyan será este miércoles.

Críticas en Catar

El medio Al Arab tituló un artículo con mucho veneno: ‘Rodríguez, un fracaso profesional’, lo que dice a las claras que no es querido, que ya se perdió la confianza en él.



"Lamentablemente, en lugar de diligencia y participación jugando, se dedicó a reclamar lesiones una y otra vez, y también a salir por las redes sociales y presentarse a los clubes, escapando de los partidos y entrenamientos, y fabricando argumentos y falsas ilusiones para no participar en los partidos”, dice el medio.



Y agregó: “Ahora todo el mundo está en su contra, sobre todo porque Al Rayyan es un equipo grande y hubo estrellas distinguidas que tuvieron actuaciones maravillosas y fueron profesionales en toda la extensión de la palabra, a diferencia de Rodríguez, que no está a la altura. No ha sido un profesional, sino un rebelde”.



Los hinchas del club catarí también lo llevan en la mala. Y hasta se ha desatado una campaña en redes en su contra.





