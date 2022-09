James Rodríguez volvió a vestir la camiseta de la Selección Colombia, el sábado en el amistoso contra Guatemala, y dejó su sello, con un nuevo gol, en la victoria cómoda por 4-1.

El volante, quien ahora juega en el Olympiacos de Grecia, anotó el primer gol del partido, al minuto 40.



Esa anotación aumenta su registro histórico y lo pone en solitario como segundo máximo anotador de la Selección Colombia, solo detrás de Falcao García.

Precisión en los goles de Iguarán

Facebook Twitter Linkedin

Arnoldo Iguarán, 10 goles. Foto: Cortesía

En algunos medios han reseñado que James comparte el segundo lugar con Arnoldo Iguarán, el exfutbolista que fue otro símbolo de la Selección.



Sin embargo, los goles que hizo Iguarán con la Selección Colombia son 24, no 25 como a veces se le atribuyen.

¿De dónde sale el supuesto gol 25 de Iguarán? De un partido amistoso contra Estados Unidos, el 14 de mayo de 1988, la primera escala antes de la gira por Europa, que llevó a la Selección a jugar contra Finlandia, Escocia y, finalmente, Inglaterra en Wembley.



Ese partido terminó 2-0 y algunos medios le dieron los dos goles a Iguarán. El primero no fue de él.



Así las cosas, los goles de Iguarán son 24. Tampoco hay que contarle los de los Centroamericanos y del Caribe de 1978, que no fueron con Selección absoluta y en los que, además, Colombia, siendo local, terminó descalificada porque acusaron a varios jugadores de ser profesionales.



Por lo tanto, Iguarán es ahora el tercer goleador de la Selección, detrás de Falcao, con 35, y de James, que sí llegó a 25.



En 2015, en una entrevista con EL TIEMPO, Iguarán comentó: "Yo tenía cuentas de que había marcado 25 goles, pero si dicen que son 24, no hay problema y así debe ser. Yo no escribía los goles que hacía, pero llevaba la cuenta mentalmente”, dijo.

El 'top' 3:

Falcao García 35

James Rodríguez 25

Arnoldo Iguarán 24

Los goles de Iguarán con la Selección son 24. Acá, la reseña de los que marcó. pic.twitter.com/l8BWW5KSun — Orlando Ascencio (@josasc) September 26, 2022



DEPORTES

Más noticias de deportes