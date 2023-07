Cerca de ser anunciado como nuevo jugador del Sao Paulo, James Rodríguez se convirtió en la segunda personalidad más buscada en Google en las últimas 24 horas, solo detrás del cantante Zé Vaqueiro, según un artículo de O'Globo.



(Le puede interesar: James Rodríguez: la estrepitosa caída de su sueldo al llegar al Sao Paulo de Brasil)

Según datos de la empresa, las búsquedas con el nombre del jugador se han multiplicado unas 300 veces desde que se informó que estaba en negociaciones para defender la Tricolor.

Principales preguntas

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

Entre las preguntas más frecuentas que se hacen en Brasil sobre el colombiano hay cosas básicas como su fecha de nacimiento y quién es.



También se preguntan los brasileños dónde juega James, cuántos goles ha hecho, en qué equipos ha jugado, cuantas Champions ha jugado.



Otro tema es si James podría jugar la Copa de Brasil contra Corinthians.



La respuesta es: "São Paulo necesita registrar al jugador en la CBF hasta el 8 de agosto para que juegue en el partido".



"Para el certamen sudamericano, los plazos son más ajustados, al menos para los octavos de final, en los que São Paulo se enfrenta a San Lorenzo -el partido de ida está pautado para el próximo jueves 3 de agosto en Argentina-. Para jugar necesita estar regularizado para este sábado 29. Si esto no sucede y el São Paulo pasa por los argentinos, podrá jugar los cuartos de final. La Conmebol permite los intercambios de jugadores en cada fase del torneo, con excepción de la final".

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez se va del Olympiacos de Grecia. Foto: Twitter: @olympiacosFC

A la pregunta sobre el sueldo de James, el medio explica: "Según información extraoficial, el jugador tuvo un salario de aproximadamente R$ 1,5 millones durante su etapa en el Olympiacos".



Así mismo, se cuestionan cuánto ganará en Sao Paulo. "El valor aún no se ha revelado, pero São Paulo garantiza que no está haciendo locuras para ficharlo. El club asegura que el salario del colombiano no llegará a los R$ 1,5 millones que recibió Daniel Alves".



Por otro lado, las preguntas más frecuentes sobre James son sobre las razones de su salida de equipos como Real Madrid y Olympiacos, y cuánto tiempo lleva sin jugar, desde el 9 de abril.



DEPORTES

Más noticias de deportes