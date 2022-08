James Rodríguez había generado dudas sobre su futuro en los últimos días. Por lo general muy activo en Instagram, el colombiano no publica nada hace más de una semana.

Además, en las últimas publicaciones del Al-Rayyan en redes sociales, James no había aparecido ni en los videos ni en las fotos de entrenamientos, por lo cual comenzaron las especulaciones.

James, ausente en el debut del Al-Rayyan



Este miércoles, Al-Rayyan debuta en la temporada 2022-23 de la Liga de las Estrellas de Catar, contra el Al-Shamal, y James no aparece ni siquiera como suplente en la formación que armó el técnico Nicolás Córdova.

التشكيلة

الريان 🆚 الشمال

Starting XI

Al Rayyan 🆚 Al Shamal

Sin embargo, la ausencia de James no tendría que ver con un posible cambio de aires o un regreso a Europa, sino con los problemas físicos que le han impedido tener continuidad en los últimos años.



Según versiones de prensa, James estaría otra vez lesionado. Hassan Al-Otaibi, exjugador del Al-Rayyan y de la selección de Catar, y hoy comentarista del canal Al-Kas, aseguró en su cuenta de Twitter que el colombiano sufrió una nueva lesión muscular y que la incapacidad podría ser larga.

اصابات بالجملة تخيم على فريق الريان



اللاعب طارق تسيودالي الذي كان الريان يفاوضه بديل ابراهيمي !اصابة خميس رورديغيز في العضلهواحتمال غيابه لأكثر من شهرين كان الله في عون جماهير الريان pic.twitter.com/WdLRF5VNsW — حسن العتيبي (@alotaibiqtr) August 2, 2022

"James Rodríguez se lesionó un músculo. Puede estar ausente por más de dos meses. Que Dios ayude a los aficionados de Al Rayyan", escribió Al-Otaibi.



James ha tenido muy poca continuidad con el Al-Rayyan, al que llegó en septiembre del año pasado. Solamente pudo jugar 15 partidos, en los cuales marcó cinco goles y aportó seis asistencias.

Más de cuatro meses sin jugar un partido



Rodríguez no juega un partido desde el 29 de marzo, cuando marcó el gol del triunfo de Colombia 0-1 contra Venezuela, que no sirvió para evitar la eliminación del Mundial de Catar. No estuvo en el remate de la temporada pasada ni en la Liga de Campeones con el Al-Rayyan y ahora podría tener una larga incapacidad.



