James Rodríguez se volvió a lesionar y no jugará contra Perú

James Rodríguez está descartado para el partido que la Selección Colombia jugará este viernes contra Perú. Aún no se sabe el alcance de su problema.

El '10' de la Selección no juega un partido oficial desde el 22 de octubre y desde entonces no había sido tenido en cuenta por el DT Zinedine Zidane. Sin embargo, había entrenado con normalidad con la Selección.

Las primeras informaciones indicarían que James tiene un problema de rodilla, sin mayores detalles, según informó Win Sports. El problema se le habría presentado al final de la práctica de la tarde por un mal movimiento y, al parecer, no sería grave, pero lo descartaría para el partido contra los peruanos. El cuerpo médico de la Selección se comunicó hace algunos minutos con el del Real Madrid para solicitar autorización para realizarle algunos exámenes al jugador.

El único antecedente

James solo tiene un antecedente de lesión de rodilla en su carrera: hace exactamente un año, el 14 de noviembre de 2018, sufrió un esguince en los ligamentos externos de su rodilla izquierda. Cabe recordar que Colombia, que por entonces tenía a Arturo Reyes como técnico interino, no tuvo partido en esa fecha Fifa. Estuvo 40 días por fuera de las canchas.



James ha sido un jugador importante con la Selección y, de haber jugado este partido, entraba a la lista de los diez futbolistas con más partidos con la camiseta de Colombia. Fue el goleador del Mundial de Brasil 2014. Fue clave en la clasificación a ese torneo y también a Rusia 2018. Y sí que lo extrañó la Selección en ese torneo, en el que se quedó afuera en octavos de final, con él haciendo fuerza desde la tribuna.



De entrada, Carlos Queiroz, a su llegada a Colombia, lo calificó como uno de los ejes del equipo. Pero no había vuelto a ser llamado tras la Copa América de Brasil. Su ausencia, sumada a la particular situación que vive en el Real Madrid (con el que no juega desde el 22 de octubre), ha generado mucho ruido alrededor suyo. Sobre todo, por lo ocurrido en la convocatoria para los partidos contra Chile y Argelia, en los que James no estuvo tras un acuerdo con el técnico que Queiroz negó, pero que luego ratificó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.



Apenas llegó a Miami’, el ‘10’ había entrenado con normalidad. “Lo que puedo decir con James y todos, es que no solo tenemos comunicación directa con ellos, trabajamos con cuerpos técnicos, médicos de los clubes y conjugamos las informaciones para tomar decisiones. Sabíamos que teníamos cuatro o cinco días para trabajar y así pasaron las cosas, con todos hacemos evaluaciones técnicas, médicas y vamos construyendo la decisión. Todos están listos para jugar, eso es lo más importante”, había dicho Queiroz.



“Es difícil comentar sobre España o los clubes o los entrenadores, y es difícil por dos razones: una, no estoy muy informado dentro de esos detalles, muchas veces se pasan informaciones fuera del club, pero no oficiales de los entrenadores. Entre la realidad y las historias hay mucha fantasía. Tengo esa experiencia, no me gusta hablar de cosas que no sé”, agregó el portugués acerca de los rumores de prensa, tanto española como colombiana, alrededor de James.



Noticia en desarrollo.



