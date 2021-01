¡De impacto! ¿Se valorizó James, tras su salida del Real Madrid?

James Rodríguez es noticia: las lesiones, sus goles, los pases milimétricos, su vida privada, su profesión y el valor que obtiene en el mercado.

El futbolista colombiano llegó cedido del Real Madrid al Everton, club que no pagó un solo peso por él y algo que podría ir en contra de su valor monetario, de su valorización, pero no es así.



Según el portal Transfermarkt, el cucuteño aumentó su valor en 3 millones de euros a su llegada al fútbol inglés y se convirtió en uno de los jugadores más caros del plantel.



Se advierte que James dejó España con un valor de 32 millones de euros, pero luego de los primeros meses en el balompié inglés su valor en el mercado ha subido y se cotiza en 35 millones de euros.



De igual manera, se afirma que en el escalafón de los que más valor tienen en el Everton, que dirige Carlo Ancelotti, ocupa la tercera casilla, por detrás de Richarlison, el líder, y de Dominic Calvert-Lewin, segundo.



El primero está tasado en 60 millones de euros, mientras que Calvert-Lewin tiene un costo, a hoy, de 45 millones de euros.



Pero el portal no solo habla de james, también figura en el listado el otro colombiano, el defensor, Yerry Mina, quien vale hoy por hoy 20 millones de euros y ocupa la casilla 13 en el ránking del equipo de Liverpool.



