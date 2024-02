James Rodríguez se va de Sao Paulo: su técnico lo confirmó

Este miércoles el Sao Paulo FC venció 3-0 a Agua Santa en el Torneo Paulista (Paulistão), y al final del compromiso el técnico Thiago Carpini habló con la prensa sobre su sexto juego dirigido en el club brasileño, con un balance de cuatro triunfos y dos empates.



El entrenador confirmó que James Rodríguez pidió su salida del Sao Paulo, haciendo oficial la versión que ‘Globoesporte’ había publicado horas antes del juego.



Carpini lamentó que desde su llegada a la dirección técnica no haya podido dirigir a James, y confesó que la decisión fue completamente tomada por el colombiano.

James Rodríguez Foto: Sao Paulo

“Nuestro período juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me estorbó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse). Ya no es asunto mío”, aseguró el entrenador del Sao Paulo.



Carpini alabó a James: “Técnicamente sabemos lo que representa y representó para el fútbol. Sería incluso redundante de mi parte”.



Sin embargo, añadió: “Entendamos los procesos. No fue una decisión técnica, no fue una decisión del club. Fue decisión del propio deportista”.

