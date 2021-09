James, a Catar para salir de su desierto futbolístico

Después de una temporada con más sombras que luces en el Everton, James Rodríguez llega a Catar en busca de la continuidad que no ha tenido en los últimos años. El colombiano fue anunciado como nuevo jugador del Al-Rayyan y será presentado oficialmente este jueves, a las 8:30 de la mañana, hora de Colombia.



James deja el fútbol europeo después de diez años y ahora busca volver a tener continuidad para recuperar su puesto en la Selección Colombia, con la que no juega desde la derrota 6-1 contra Ecuador, en noviembre del año pasado, resultado que le costó la cabeza al técnico Carlos Queiroz.



Tal vez pueda interesarle: (Este es el Al Rayyan, el nuevo equipo de James Rodríguez)

El cambio de club del colombiano, que no juega un partido oficial desde el 16 de mayo, cuando Everton perdió 1-2 con Sheffield United, ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos destacan que seguramente tendrá continuidad, otros consideran que es un retroceso en una carrera que lo había llevado a grandes del fútbol europeo como Porto, Real Madrid o Bayern Múnich.



“James se va a Catar con tan solo 30 años. Aquí termina su carrera como futbolista y empieza su etapa como empresario. Tenía casi todo para ser leyenda y marcar época, pero decidió mal y le faltó voluntad. Su entorno tampoco le ayudó. Enorme pena por tanto talento desperdiciado”, escribió el estadígrafo Alexis Martín Tamayo, más conocido como @2010MisterChip, en su cuenta de Twitter.



(No deje de leer: James Rodríguez: la fría despedida que le dio el Everton)



Mientras en Catar celebraban su llegada, en Everton lo despidieron con cierta frialdad. “James Rodríguez dejó el Everton para fichar por el club catarí Al-Rayyan por una tarifa no revelada. El internacional colombiano de 30 años se traslada a Oriente Medio después de 12 meses en Goodison Park”, publicó el Everton en su página web, agregando un párrafo con sus cifras en el club: 26 partidos oficiales y seis goles.



La prensa inglesa también tomó el tema con reservas: “Si hay un elemento de tristeza aquí es porque la historia de Rodríguez en el Everton probablemente se convertirá en una locura totalmente evitable: una decisión imprudente de bajo porcentaje que cualquiera podría ver probablemente que terminaría en lesiones y apatía y un problema financiero que podría obstaculizar el club durante años”, escribió el columnista Jonathan Liew en el diario The Guardian.



(Además lea: James Rodríguez: Catar, ¿un camino con destino al PSG?)



“Pero estos fueron los mismos elementos que hicieron de Rodríguez un fichaje tan atrevido, fascinante y romántico. Parte del atractivo básico de esta transferencia, y por lo que merece ser recordado con mucho más cariño de lo que probablemente lo hará, fue que no tenía ningún sentido. Y nunca fue esto más cierto que en esas pocas y tentadoras ocasiones en las que Rodríguez y Everton hicieron música juntos”, agregó.

La nueva casa

Facebook Twitter Linkedin

El nuevo equipo del ex Everton está por debajo de la mitad de la tabla del torneo nacional. Foto: @nawaf__oga, @qatar2022, @bananaislandresort

El Al-Rayyan es un club fundado en 1967, a partir de la fusión de otros dos equipos, el Rayyan y el Nusoor Club. Participó por primera vez en la liga de fútbol de su país en la temporada 1972-73. Por sus filas han pasado jugadores como el español Fernando Hierro, los holandeses Franck y Ronald de Boer, el francés Christophe Dugarry, los brasileños Roque Junior y Sonny Anderson, el argentino Lucho González y el boliviano Julio César Baldivieso.



El técnico del equipo es el francés Laurent Blanc, campeón mundial en 1998 como jugador, y con pasado, como entrenador, en la selección de su país, el Paris Saint-Germain y el Burdeos. Llegó a Catar en diciembre del año pasado para reemplazar al uruguayo Diego Aguirre.



James será el quinto foráneo en el plantel del Al-Rayyan. El más conocido de los que ya estaban es el argelino Yacine Brahimi, mundialista en Brasil 2014 y exjugador del Rennes, el Granada y el Porto.



Los otros extranjeros del Al-Rayyan son el iraní Shoja' Khalilzadeh, el camerunés Franck Kom y el marfileño Yohan Boli.

El Al-Rayyan ha ganado la Liga catarí en ocho ocasiones; la más reciente, en la temporada 2015-2016. Pero su presente no es el mejor. El arranque de la nueva temporada ha sido muy duro y el DT Laurent Blanc no ha podido encontrar un buen rendimiento.



(También lea: La vida de lujos que le espera a James Rodríguez en el Al-Rayyan de Catar)



En tres fechas solamente ha sumado dos puntos y ayer, mientras se anunciaba tanto la contratación como la presentación de James, el Al-Rayyan jugaba (y perdía) el clásico contra el Al-Sadd, de local, por 2-4. El equipo visitante, que dirige el español Xavi Hernández, alcanzó en la punta del torneo al Al-Duhail, con nueve puntos.



Aunque ya varios colombianos han pasado por la liga catarí, y, de hecho, dos de ellos actuaron en el mismo club que James (Ricardo ‘Gato’ Pérez, en 2002, y Víctor Bonilla, en 2003), el ahora exjugador del Everton solamente tiene un compatriota como rival, Jeison Medina, quien llegó hace muy poco al Al-Shamal, séptimo en la tabla.



(Le recomendamos: Esto es lo que vale ir a ver a James Rodríguez en el Al Rayyan, en Catar)



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes - EL TIEMPO

En Twitter: @josasc