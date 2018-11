James sacó tiempo para los hinchas del Bayern Múnich

Durante la práctica de este martes del Bayern Múnich, que fue a puertas abiertas, el volante colombiano James Rodríguez sacó tiempo para compartir con algunos aficionados, que le pidieron autógrafos y fotos.

El colombiano trabaja para volver a la alineación titular del equipo, ya que en los últimos partidos no ha sido tenido en cuenta.



James tendrá una semana de preparación en el equipo, ya que no tendrá que unirse a la Selección Colombia, que no tendrá juegos en la fecha Fifa.



DEPORTES