James Rodríguez sigue trabajando en solitario a la espera de definir su futuro. El colombiano, que supo ser el goleador del Mundial de Brasil 2014, lleva tres meses sin equipo.

A los 32 años, James no juega desde el 9 de abril, cuando fue sustituido en el intermedio del clásico entre su equipo y el Panathinaikos, en los playoffs de la Liga griega. Luego tuvo un desencuentro con el DT encargado del Olympiacos, Luis Anigo, lo que desencadenó su salida del club.

Además de James, otros referentes del equipo que fue a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 terminaron contrato el 30 de junio, entre ellos Yerry Mina y Mateus Uribe.



Otro integrante de ese plantel, Juan Guillermo Cuadrado, acabó su vínculo con Juventus y fue presentado este jueves por el Inter de Milán. Cuadrado, a los 35 años, sigue en la élite y en la Serie A.

La reunión entre James Rodríguez e Iván Ramiro Córdoba.

Coincidencialmente, James se reunió con un referente de Colombia y del Inter, Iván Ramiro Córdoba, autor del gol que le dio a la Selección el título más importante de su historia, la Copa América de 2001.

Iván Ramiro Córdoba anotó el gol que le dio la Copa América a Colombia en 2001. Foto: Archivo ETCE



Córdoba y James, ambos ganadores de la Champions (el primero, con el Inter en 2010, y el segundo, con Real Madrid en 2016 y 2017), no alcanzaron a encontrarse en la Selección.



El exzaguero del Inter jugó su último partido el 7 de septiembre de 2010, en un amistoso contra México en Monterrey. James debutó un año y un mes después, el 11 de octubre de 2011, contra Bolivia, en La Paz.



James recibió a Córdoba en su casa y le regaló una muestra del café que produce, uno de sus tantos emprendimientos. Y, cómo no, el eje de la charla fueron el fútbol y la Selección.



El excapitán de la Selección fue quien hizo público el encuentro, con una publicación en sus redes sociales.



"Gracias @jamesrodriguez10 por la invitación a tu casa y la charla tan especial sobre tantos temas. Me gusto mucho el analisi de nuestro fútbol en Colombia. Ojalá se logren mejorar tantas cosas que son muy evidentes para que nuestro fútbol regrese a competir por grandes objetivos", escribió Córdoba.

"Mis mejores deseos para este año donde sea que vayas…Todavía hay mucho fútbol por dar al Mundo y a la Sele. Disfruta siempre de tu talento", agregó el zaguero.



