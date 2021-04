James, crudo y sincero sobre las opciones del Everton 

James Rodrìguez vivió con amargura el empate del Everton contra Tottenham, 2-2, el viernes. Aunque él tuvo un buen partido, el resultado sigue dificultando las posibilidades del equipo de ir a los torneos europeos.

Justamente, ese tema lo tocó el volante este sábado en una de sus transmisiones por Twitch, con sus seguidores.

"Qué lastima. Teníamos el partido hecho y hemos fallado al final, nos comimos mucho gol. El partido estuvo bueno, pero empatando a toda hora también es muy duro", dijo el futbolista.



"Fallamos mucho, es verdad. Malísimo el empate, coincido con ustedes muchachos", agregó el colombiano.

Finalmente, opinó que hay responsabilidad ofenisiva por no hacer los goles. "El equipo atrás falló un poco, pero no hay que echarle la culpa a ellos, también tenemos que meter los goles adelante y fallamos mucho. No hay que culparlos, hay que estar concentrados y hacer los goles, estamos fallando mucho, estamos teniendo opciones y fallamos, así es muy complicado", analizó.



DEPORTES

