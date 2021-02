Ancelotti recupera y pierde jugadores: ¿qué pasó con James?

El técnico italiano del Everton, Carlo Ancelotti, dio un parte de tranquilidad sobre las molestias físicas del volante colombiano James Rodríguez, a quien confirmó para el partido de este domingo contra Fulham.



"Tenemos de vuelta a Andre Gomes, tenemos de vuelta a James que no estaba disponible, tenemos de vuelta a Josh King que no estaba disponible. Creo que la semana que viene Allan volverá. Creo que el equipo está listo para los próximos partidos", dijo en rueda de prensa.



Además, el italiano dijo sobre James: "Está bien. Se entrenó ayer (jueves), entrenó hoy (viernes). Está disponible para el juego el domingo, no hay problema".



Las malas noticias para el Everton la dieron otros jugadores, que también mostraron una serie de problemas y fueron descartados por Ancelotti para una nueva batalla en la Liga Premier.



"Jordan Pickford y Dominic Calvert-Lewin no estarán disponibles para el partido del domingo, estamos buscando que esté para el del próximo miércoles donde creemos que ambos estarán disponibles", comentó.



Por otro lado, Ancelotti habló de su rival del próximo domingo, el Fulham. El técnico italiano resaltó las cualidades de su oponente y sabe que no será un encuentro de Liga Premier fácil.



"Fulham está jugando muy bien en mi opinión, coraje e intensidad y después de enfrentar al Tottenham no estamos en las mejores condiciones", comentó Ancelotti.



