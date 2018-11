James está en Madrid recuperándose de su lesión en la rodilla

Luego de conocerse la lesión en los ligamentos externos de su rodilla izquierda, James Rodríguez comenzó su proceso de recuperación y para esto viajó a Madrid, en donde estará unos días con su pierna inmovilizada.

Según pudo establecer EL TIEMPO y City TV con fuentes allegadas al futbolista colombiano, el ‘10’ de la Selección viajó a la capital española para afrontar los primeros días de recuperación de su lesión. Además, se conoció que la lesión no es grave, sino algo “muy sutil” y no se demorará en estar apto para regresar a las canchas.



Bayern Múnich confirmó este miércoles que James Rodríguez sufrió una lesión en los ligamentos externos de la rodilla izquierdo. Sin embargo, aún no hay claridad del problema específico, pues en el Twitter en español del club aseguran que es un esguince, mientras que las cuentas en alemán y en inglés hablan de un desgarro parcial.

Por su parte, el diario alemán ‘Bild’ afirmó que James se encuentra en su rehabilitación en España con el permiso de Hasan Salihamidzic, director deportivo del club, y del entrenador Niko Kovac. Una vez vuelva el colombiano a Múnich, su proceso de rehabilitación será manejado por Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, médico del equipo.



De momento, James deberá estar con su pierna izquierda inmovilizada durante diez días para luego comenzar la fase de terapias y rehabilitación. El club aseguró que será baja durante “las próximas semanas”, pero se especula con que James estará por fuera de las canchas durante seis semanas, aproximadamente.

Bayern no lo compraría

Pero la novela de James sigue creciendo. No solo se habla de su lesión y su proceso de recuperación, sino que también su futuro es tema de conversación. Según la revista ‘Kicker’, el ambiente del colombiano en el club no es el mejor. “Las señales están cortadas”, dice.



El medio asegura que Bayern Múnich tiene en total 200 millones de euros para renovar su plantilla y dentro de los posibles fichajes se contemplan diferentes nombres, pero en ellos no figura el de James ni los 42 millones que cuesta.

"Así se cubrirían los 200 millones de euros, que no tienen en cuenta los 42 millones que habría que pagarle a Real Madrid por James. Actualmente eso es poco probable", añadió Kicker.



Por otro lado, la llegada del jugador a Madrid para adelantar su proceso de recuperación, levantó suspicacia en el diario ‘Bild’, quien asegura que el futuro del colombiano estaría lejos del conjunto alemán, porque se habla de un retorno al Real Madrid, debido al descontento de James por los pocos minutos con los que cuenta. Sin embargo, Bayern Múnich cuenta con la última palabra si hace efectiva la compra del jugador por 42 millones de euros en el verano.



La versión de un posible regreso de James al Real Madrid aparece cuando también se especula que el volante podría salir en enero rumbo a Juventus. “Su nombre, gracias a la gestión de Jorge Mendes, se ha puesto en las últimas semanas en la lente de Juventus", afirma el medio italiano ‘Calciomercato’.



