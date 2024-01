James Rodríguez quedaría 'como un rey' en Sao Paulo por terrible revolcón en Brasil

La salida de James Rodríguez del São Paulo de Brasil sonó con fuerza el pasado diciembre, debido a que en el club no estaban convencidos de su continuidad. Su técnico Dorival Júnior no lograba hacer encajar al '10' en su esquema y estaba generando varios dolores de cabeza al DT.



Sin embargo, los rumores se han enfriado y parece que James Rodríguez tiene su continuidad asegurada en el cuadro paulista. Además, podría quedar 'como un rey', debido a que Dorival Júnior tiene grandes opciones de salir de su cargo.

El futbolista tiene 32 años de edad Foto: Elvis González / EFE

Dorival Júnior está en carpeta de la selección brasileña

El presidente Ednaldo Rodrigues está de regreso en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y ya tiene una de las primeras decisiones que tomar: quién dirigirá la selección brasileña en los próximos meses.



El técnico interino, Fernando Diniz, tiene contrato hasta junio, pero la opción sería otra, según el blog de Ancelmo y varios medios brasileños, Dorival Júnior, actualmente en São Paulo. Filipe Luís, que se retiró la temporada pasada jugando en el Flamengo, sería el favorito para el puesto de director de la selección nacional.



La urgencia de la decisión se debe a los próximos compromisos de la selección brasileña. Antes de la Copa América, entre junio y julio, el equipo tiene amistosos contra Inglaterra y México.

Dorival Junior Foto: Efe

Antes de ser destituido de la presidencia en diciembre, Ednaldo incluso consiguió un acuerdo con el italiano Carlo Ancelotti, que sustituiría a Diniz al final de la temporada europea. Pero el técnico italiano acabó renovando su contrato con el Real Madrid mientras la CBF dudaba sobre un nuevo entrenador.



Dorival Júnior era uno de los nombres más fuertes considerados tras la salida de Tite. Campeón de la Libertadores y de la Copa de Brasil con Flamengo en 2022, el técnico de 61 años llevó al São Paulo al inédito título de la misma Copa de Brasil esta última temporada.

Dorival Junior y James Rodríguez Foto: Staff Images / Conmebol y Federación Colombiana de Fútbol

En junio, antes de ser nombrado interino, Diniz dijo que no había recibido ningún contacto de la CBF, pero se dijo "halagado" de ser recordado.



"No hablé de nada con la directiva porque no tenía ninguna exigencia, como tampoco la tenía cuando estaba en Flamengo. Eso nunca ocurrió. Nunca tuve contacto con la directiva de la CBF. Simplemente, me halaga que recuerden mi nombre, por eso no abrimos nada con el presidente, porque no hay nada. Todo es ficticio y una posibilidad", explicó el DT.



Ednaldo regresa a la presidencia tras una decisión preliminar del ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal, el juez juzgó una medida cautelar contra una acción del Tribunal de Justicia de Río que invalidó el acuerdo de ajuste de conducta acordado entre la CBF y el Ministerio Público que permitió la elección de Rodrigues. La acción aún será juzgada en el Pleno.

Con información de O Globo de Brasil (GDA).

