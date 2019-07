¿Se queda James en el Real Madrid?, nuevo giro sobre su futuro

Un nuevo giro tomaría la situación del colombiano James Rodríguez, quien sigue sin definir su futuro. El periodista José Pedrerol, del programa el 'Chiriguito' de España, asegura que en este momento la decisión del Real Madrid es que el jugador se quede en sus filas.

"ATENCIÓN! James se queda en el Real Madrid. Esa es la decisión del club a estas horas", dice el reconocido periodista español en su cuenta de Twitter. Pedrerol es considerado una persona cercana a las directivas del Real Madrid.

¡ATENCIÓN! James se queda en el Real Madrid. Esa es la decisión del club a estas horas. @elchiringuitotv pic.twitter.com/Wf9khOxmEY — Josep Pedrerol (@jpedrerol) July 26, 2019

Mientras tanto, James sigue en Madrid y el próximo 29 de junio deberá presentarse a prácticas con el equipo merengue si no hay novedades. En la pugna se mantienen el Atlético de Madrid y el Nápoles.

En España hay versiones que indican que el cambio de decisión del Madrid tendría que ver con la lesión de Marco Asensio, que se perderá parte de la temporada.



Sin embargo, este viernes el Real y el Atlético se enfrentarán en Estados Unidos, en un partido que podría servir para acercar las partes. Antes de este duelo, el delegado del equipo rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, manifestó: "Me consta que al técnico nuestro (Diego Simeone) le gusta, me consta que él no quiere seguir en el Real Madrid, me consta que el Real Madrid no quiere que continúe él, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible".



