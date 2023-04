James Rodríguez respira incertidumbre. El volante de la Selección Colombia, quien no pudo participar del último amistoso ante Japón- a pesar de que el entrenador Néstor Lorenzo había asegurado que él estaría en dicho compromiso- se encuentra en Grecia junto al plantel del Olympiacos. Sin embargo, el entorno del equipo parece dinamitado, pues a los rumores de su posible salida, se le sumó la dimisión del entrenador español Míchel González, quien con sus declaraciones posteriores avivó más el impacto de su decisión.

Nuevo golpe para James

Según informó el propio Míchel, a través de un comunicado compartido por el club, decidió dejar el Olympiacos de manera inmediata.



"Agradezco a toda la Asociación la colaboración, todos estos meses intensos, me despido como un amigo y deseo que el equipo conquiste todas sus metas", expresó, según se lee en el reporte oficial.



Sin embargo, en declaraciones dadas a la 'Gazzetta', de Grecia, avivó la polémica, pues dicho medio asegura que declaró: "Es una decisión personal, lo que me entristece porque creo que hicimos un gran trabajo. Mejor así, para que Olympiacos no se dañe".



Aunque Míchel no fue quien lo llevó a James a Olympiacos, sí le dio mucha confianza durante su estancia. Tanto en la cancha, como fuera de ella.



Esta noticia, señalan algunos medios europeos, incidiría en la salida del '10' cucuteño a otro equipo en el viejo continente. El Besiktas turco, de momento, el más mencionado en los rumores.



La lesión de James

Según la mayoría de medios griegos, ante el silencio del cuerpo técnico de la Selección Colombia al respecto, Rodríguez sufriría de una lesión en una de sus pantorrillas.



Por dicho motivo, el '10' no jugaría ninguno de los tres próximos partidos del Olympiacos.



"James Rodríguez regresó con un problema de su pantorilla tras estar con la selección colombiana", sostiene la 'Gazzetta'.



"James no estará ante el PAOK, este miércoles, y se puede perder el juego ante el Panathinaikos, el domingo", publica 'FOS'.

