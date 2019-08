James, sin salida: Real Madrid le cerraría el mercado

Qué incertidumbre debe tener James Rodríguez, quien al día de hoy no cuenta con certeza de cuál va a ser su futuro. Sin embargo, su situación habría tomado un giro inesperado, pues de ser una moneda de cambio para el Real Madrid, de estar en el radar del Atlético de Madrid, del Nápoles y de otros clubes de Italia, al parecer se quedará en el equipo merengue.

James se integró a los entrenamientos del equipo español el pasado 29 de julio, luego de sus vacaciones tras la disputa de la Copa América de Brasil con la Selección Colombia. En ese momento era un jugador activo en el mercado de pases, con pretendientes y posibilidades de negocio para el Real Madrid, que, según versiones de prensa en España, pedía entre 42 y 50 millones de euros por el volante.



Pero hoy ya no sería así. Según informó Radio Cope, de España, James ya no está disponible en el mercado de transferencias, y el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, lo tendría en sus planes para esta temporada, cuya liga arranca hoy. “La situación de James Rodríguez en el Real Madrid ha cambiado. Zidane cuenta con él, y ahora mismo no está en el mercado”, es la información que dio esta cadena radial.

Esta nueva información se complementa con la que se había conocido días antes, en la cual se afirmaba que James podría entrar en la convocatoria del primer partido del Real Madrid, que será mañana contra Celta de Vigo. Y hay un hecho adicional: desde esta semana se consigue a la venta la camiseta del Madrid de James, con el número 16. Es decir, todo apunta a que el colombiano no se moverá del equipo blanco, donde ya jugó entre 2014 y 2017.



¿Y el pacto con Nápoles?



Cabe recordar que ayer se vencía el supuesto plazo que habrían pactado los presidentes del Real Madrid, Florentino Pérez, y del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, para que James llegara a la institución italiana, tal como informó en su momento el medio La Reppublica de ese país. El medio indicó que el pacto consistía en que si ayer no había transferencia del jugador a ningún otro club, se iría cedido al Nápoles, que ha mostrado el claro interés en contar con el jugador, aunque cedido.



Además, La Gazzetta dello Sport informa que en el Nápoles, el DT Carlo Ancelotti y Cristiano Giuntoli, director deportivo, son los encargados de elegir a los jugadores fichados, pero que, como es apenas normal, es De Laurentiis el que toma la última palabra, y está claro que el presidente solo quiere a James cedido. Incluso, cuando fue consultado manifestó que si lo ponían a elegir, Nápoles necesitaba más a un goleador.

La posibilidad de ir al Nápoles tendría que seducir al colombiano porque allí era pedido expreso de Ancelotti, el mismo que lo tuvo en el Madrid y en el Bayern, el mismo que le ha tendido siempre la mano al volante. Pero todo indica que esa opción ya no es posible en este momento.

Zinedine Zidane también dejó en el banco a James Rodríguez en la final del Mundial de Clubes contra Kashima Antlers, en diciembre de 2016. Foto: AFP / Archivo EL TIEMPO



Relación con Zidane



No es un secreto que el deseo de James es triunfar en el Real Madrid, sacarse la espinita de los títulos que ganó sin jugar en su etapa en el club, de donde salió incómodo hacia el Bayern Múnich. Pero tampoco es un secreto que su relación pasada con Zidane no fue buena, o por lo menos el entrenador no le dio al colombiano la continuidad ni los minutos que él pretendía tener.



Sin embargo, la mala pretemporada del equipo español, la necesidad ante la lesión de Asensio y el no fichaje de Pogba habrían obligado al presidente Florentino Pérez a mantener al colombiano en la plantilla. James no ha tenido minutos en los partidos de la pretemporada, pero podría aparecer en la lista para el arranque de la Liga. A partir de ese momento, su reto será convencer a Zidane.





