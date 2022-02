En su última transmisión en Twitch, James Rodríguez lo dijo con claridad: "¿hasta cuándo en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”.



Y si bien está en uno de sus mejores momentos en Asia, y todavía faltan cuatro meses para el siguiente mercado de fichajes, la hoja de vida del '10' colombiano ya se estaría moviendo en varias carpetas. La del Galatasaray, de Turquía, la que mejor tendría ubicada su fotografía.

¿De regreso a Europa?

james llegaría al equipo turco luego de que Falcao lo hiciera hace un par de años.

Según el diario deportivo turco 'Sporx', el agente del colombiano, Jorge Mendes, se reunió ya con Luis Campos, asesor deportivo del Galatasaray. Este último, indica la prensa, también ya ha hecho contacto con el el presidente Bulak Elmas y el director deportivo Pasquale Sensibile. Así se estaría cocinando el ambiente para la llegada de James.



De entrada, habría varios problemas. El primero, un contrato con Al Rayyan hasta junio de 2024. El segundo, un salario anual que rondaría los 9 millones de euros. Y el tercero, un valor en el mercado de 15 millones de euros, dato no menor para los cataríes que, sin lograr todavía un resultado deportivo de su inversión, querrían sacar algo de lo que invirtieron.



Rodríguez sería el segundo colombiano en llegar al Galatasaray durante el último tiempo. Radamel Falcao, con quien compartió equipo en Portugal y Francia, fue el último en jugar en el club turco.



Hasta el momento no ha habido confirmación de ninguna de las partes. Tan solo queda esperar.

