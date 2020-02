Atención: James sí habría salido por una lesión

James Rodríguez no pudo terminar el partido del Real Madrid, este jueves contra la Real Sociedad, en la Copa del Rey. El colombiano fue titular, pero no actuó en el segundo tiempo del juego que el equipo madridista perdió 3-4, quedando afuera del torneo.

EL TIEMPO consultó con fuentes en Madrid, que indicaron que James habría sufrido durante el partido un golpe en la cadera derecha, que obligó a que fuera reemplazado por Modric.



(Le puede interesar: Oportunidad fallida de James en la Copa del Rey)



Después del partido, que le costó la eliminación al Madrid, empezó a correr la versión no oficial de una posible nueva lesión del jugador colombiano, que explicaría su ausencia en la segunda parte, más allá de que no tenía un partido sobresaliente.



Por ahora no hay un pronunciamiento oficial de parte del club sobre la situación del volante colombiano.



DEPORTES