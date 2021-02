James Rodríguez se estrenó en Twitch jugando y bromeando

James Rodríguez fue tendencia este lunes por estrenar su cuenta en la plataforma Twitch, transmitiendo varias horas en vivo mientras jugaba una partida de Call Of Duty: Warzone.

El futbolista colombiano del Everton se divirtió con varios amigos en el videojuego, demostrando sus dotes de estratega en la guerra virtual. Además, tuvo más de 10.000 seguidores en su transmisión.



(Lea también: Andrés Román: Asociación Médica de Colombia se pronunció sobre su caso)



Ya en otras ocasiones James ha demostrado su afición por los videojuegos. Incluso, en plena cuarentena por la pandemia de covid-19, cuando aún era integrante del Real Madrid, fue campeón de un torneo de Fifa20, jugando con el Liverpool, ¡el clásico rival del Everton!



Fue un momento divertido el que pasó James con varios amigos, entre ellos Angellot Caro, figura del futsal colombiano. Entre lo más destacado fue la amenaza de bloqueo a sus seguidores: “Los malos tenemos derecho a jugar. No me digan malo, que no sé qué... solo energía buena. Si no, bloqueo, bloqueo, bloqueo. Las huev@$”.



James también recibió el aliento de aficionados del Everton, algo que aplaudió por la buena energía y deseos de que triunfe en el equipo de la Liga de Inglaterra.

“Up The Toffees”



James Rodriguez streaming Call Of Duty: War Zone on Twitch 🤣



What a guy 🙌💙pic.twitter.com/5bYBDMaO94 — Everton FC News 💙 (@NilSatisNews) February 22, 2021

(En otras noticias: Nairo habló de frente, sin tapujos, sobre su primera carrera del 2021)



El momento tierno de la transmisión fue gracias a Samuel, quien acompañó a su padre por unos segundos de transmisión. Qué buen compañero de juegos puede ser su pequeño hijo, a quien mimó en sus brazos.

Samuel é companheiro do @jamesdrodriguez até na hora de jogar Call of Duty. 👨‍👦💙 pic.twitter.com/Z4wPMqw6Nk — 🇧🇷 JAMES RODRÍGUEZ BRASIL (@jamesrodrigbra) February 22, 2021

