James Rodríguez: su mensaje de despedida del Everton

James Rodríguez dejó el Everton para jugar en el Al Rayyan, de la primera división de Catar. El jugador colombiano busca minutos para volver a la Selección Colombia, algo que no tenía garantizado en la Premier League.

Antes de su presentación oficial, que se hará este mismo jueves, James publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en la que agradece a los hinchas del Everton.



(Lea también: Meluk le cuenta... -James: plata en mano y Selección en tierra-)

"Quiero agradecer a mis compañeros, que me recibieron bien, les deseo lo mejor y también quiero agradecer a la afición del Everton. Una pena no haber jugado en Goodison Park con ustedes, hubiera sido muy lindo. Siempre intenté dar lo mejor de mí y siempre quise ganar, esa es mi mentalidad. Les deseo lo mejor", escribió James.



(Además: James: ¿qué le espera en su nuevo club? Habla otro colombiano en Catar)



En su mensaje de despedida, James no se refirió al técnico Rafa Benítez, con quien no tuvo buena relación en el Real Madrid y con el que ahora no iba a tener continuidad, por lo cual buscó opciones para irse.



James tuvo posibilidades de ir a clubes como Sevilla y Basaksehir de Turquía, pero su alto salario no le permitió arreglar. Rumores del mercado de pases también lo ubicaban en Porto, Atlético de Madrid y Milan.



El último partido oficial de James con el Everton fue el 16 de mayo, en la derrota 1-2 contra el Sheffield United. En la pretemporada jugó tres pedazos de juego: 45 minutos contra Millonarios, 45 contra Pumas de México y 45 contra Manchester United.



(En otras noticias: James Rodríguez: Catar, ¿un camino con destino al PSG?)



No tuvo ni una convocatoria en las cinco primeras fechas de la Premier League, desde que Rafa Benítez reemplazó a Carlo Ancelotti.



El club había anunciado su salida en un escueto comunicado en el que recordó las cifras de su paso por el club: 26 partidos oficiales y seis goles anotados.



DEPORTES

Más noticias de Deportes