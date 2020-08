James vuelve a desahogarse: 'Si fuera un mal jugador lo aceptaría'

James Rodríguez volvió a desahogarse. Esta vez habló del momento de incertidumbre que vive en el Real Madrid, sin tener claro cuál será su futuro, dónde jugará y cuándo se va a concretar. Por ahora, tiene contrato por un año más con el cuadro merengue.

"A mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo", dijo el futbolista en el podcast de Daniel Habif, que es un experto motivacional.



(Le puede interesar: James Rodríguez, ahora como experto en el baloncesto de la NBA)



Sobre su situación por la suplencia en la última temporada, comentó: "Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre".



También fue consultado sobre la reiterada polémica por su relación con Zidane, a lo que dijo: "Son gustos. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil. Yo quería irme y el club no me dejó salir. Quería irme a donde hubiera podido jugar, yo y sabía que no iba a tener oportunidades, porque Zidane ya tenía su base. Mi deseo era que la afición tuviera el recuerdo de mi anterior etapa en el Madrid, no ésta... Yo hice 36 goles y 42 asistencias".



Sobre la temporada admitió que es de las peores de su carrera. "Es una de las mayores decepciones de mi carrera, pero gracias a Dios soy joven y tengo años por delante para ser feliz".

(Lea además: El fin de una era y el comienzo de otra... (opinión de Jorge Barraza))



Contó además cómo fue el momento cuando lo ficjhó el Real Madrid. "Estaba en el Mundial, justo antes del tercer partido contra Japón. Ahí me dijeron que el Madrid quería hablar. Jorge Mendes me dijo no hables con nadie, no te desconcentres, no pienses en nada que no sea el Mundial... Y contra Japón hice un partidazo único. Y luego me llamó y me dijo que creía que se iba a dar, pero que me concentrara en octavos. Y jugué contra Uruguay y ahí ya fue increíble, que dos goles hice... Cerramos el contrato".



El jugador también dio declaraciones sobre su vida y sus gustos, por ejemplo contó cuál es su equipo ideal. "Hay tantos jugadores buenos que tengo muchos en cada puesto. Pero bueno, mis tres delanteros serían Maradona, Ronaldo el gordo y Pelé. Y de portero, no sé ahora... Jugué con uno espectacular, que es Neuer".

Por si ocupan saber más de mi compita @jamesdrodriguez nos aventamos 2 horas de charla desde Marbella, platicamos de: Envigado, Banfield, Porto, Monáco, Zidane, Pékerman, su futuro como Futbolista, ¿Vendría a jugar a México?, el mundial, autos, Dios, matrimonio... pic.twitter.com/TL0heqjpn1 — DANIEL HABIF (@DanielHabif) August 16, 2020

DEPORTES