Sale a la luz detalle secreto del contrato de James con el Everton

James Rodríguez genera noticia a diario en Inglaterra, y no solo por su desempeño. En los últimos días ha recibido muchos elogios por el nivel que viene mostrando en el Everton, pero este miércoles la información sobre el colombiano tiene que ver con nuevos detalles de su contrato.

Ya se había confirmado que James llegó del Real Madrid gratis, en una jugada maestra del Everton.



Ahora, 'El Liverpool Echo', diario especializado en la información de los equipos de Liverpool, dio detalles de cómo se habría firmado el contrato de James.



El colombiano firmó por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2022, pero en realidad serían tres. Esto si cumple con una cantidad estipulada de partidos, dato que no ha sido revelado



De cumplir ese ítem, James renovará 12 meses más de forma automática. Sin embargo, en caso de que no cumpla, el Everton también activaría la opción para conservarlo por una tercera temporada, según estas informaciones.



Así las cosas, la estadía de James, que llegó en el mes de septiembre, podría alargarse. Por ahora, el colombiano lleva 15 partidos, 13 de Premier y dos de Copa, y este miércoles vuelve a estar en acción, contra el Leiceter.



