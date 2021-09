James Rodríguez: la razón por la que no lo contrataron en Italia

Se sabe que James Rodríguez quería irse del Everton, que su empresario, Jorge Mendes, le estaba buscando equipo como loco, que habló acá, allí, pero el colombiano tuvo que quedarse en Inglaterra.

No se pudo llegar a un acuerdo, a pesar del duro trabajo de Mendes, que buscó en varios países, habló con muchos equipos y no pudo llegar a un acuerdo para que James saliera del club del Liverpool.



Le puede interesar: (Liga de Campeones: imperdible, los partidos de los colombianos)



Pues bien, Faustino Asprilla, exfutbiolista colombiano, quien fue estrella en el Parma y el Newcastle inglés, hoy apoyo en Espn, contó las razones por las que James no fue al fútbol de Italia.



“En las eliminatorias, en Barranquilla, me encontré con un empresario. Coincidimos en un restaurante. Él habla muy bien español, es italiano, trabaja con la gente del Manchester. Me contó una historia de que a James, ahorita en este mercado, se lo ofrecieron a todos los equipos de Italia y nadie lo quiso recibir por los problemas por estar hablando en Twitch”, dijo el exdelantero.



Y agregó: “Inclusive les estaban ofreciendo la mitad del sueldo. Ese señor es un empresario muy importante, yo sin preguntarle me dijo eso. Nadie lo recibió y es el goleador de un Mundial”.



Asprilla advirtió que fue uno de los encargados de abrir el mercado del fútbol colombiano en Italia y que no es fácil llegar a un equipo y triunfar.



“Cuando un futbolista hace un nombre en Europa respetan mucho eso y es fácil que te contraten. Lo que preocupa es que tengan que llamar para rifar a James por todos los equipos y nadie lo escoja. Normalmente se tendrían que pelearse por él. El Milan no fue a preguntarlo, tuvieron que ofrecerlo para analizar la posibilidad”, contó Asprilla.



James no la pasa bien en el Everton. Rafael Beníntez, el técnico, no lo tiene en cuenta, fruto de la mala relación que tuvieron ambos en el Real Madrid.



(Prepárese: la Liga de Campeones está de regreso)



(La Selección Colombia de todos los tiempos, según la IFFHS)



Deportes