James Rodríguez, olvidado en São Paulo: filtran acuerdo con club importante de Europa

James Rodríguez no arrancó con el pie derecho en 2024. El colombiano no ha visto con minutos con São Paulo pese a que el club ya disputó sus primeros enfrentamientos en el Torneo Paulista y ganó la Supercopa de Brasil contra Palmeiras este domingo.



Esto ha hecho que su futuro en el club paulista sea puesto en duda y allí empiezan a aparecer pretendientes por el jugador, como es el caso de Besiktas de Turquía que según la prensa turca ya tiene un principio de acuerdo con el futbolista.

James Rodríguez Foto: Sao Paulo

Y es que durante este domingo, el periodista Ovunc Ozdem dijo en sus redes sociales que el colombiano acordó condiciones con el club para fichar por año y medio.



De igual manera, el comunicador turco asegura que junto al cucuteño llegará el portugués Renato Sanches, que no cuenta para Daniele de Rossi en la Roma de Italia.



Beşiktaş llegó a un acuerdo preliminar con James Rodríguez y Renato Sanches. La directiva y el cuerpo técnico están investigando detalladamente el estado de salud y condición física de ambos jugadores. Si se toma la decisión, Renato firmará hasta el final de la temporada y James firmará un contrato de un año y medio.

James Rodríguez Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

Por otro lado, desde São Paulo en voz de su director deportivo, Carlos Belmonte, aseguró que James no ha podido adaptarse al 100% al fútbol brasileño.



Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho", señaló el directivo.



Finalmente, Belmonte aseguró que nadie es más grande que el club y que si hay que darle salida al jugador se irá: "Me alegro por los que vinieron, no puedo pensar en los que no vinieron. Los que estuvieron aquí ganaron, están contentos. James también es un buen tipo. Solo mantén la calma, ten una conversación. Si no funciona, en algún momento se irá. Ya nos ha ayudado mucho incluso sin jugar. Él y Lucas afectaron la autoestima de los fanáticos. Ambos fueron importantes”.

Beşiktaş, James Rodriguez ve Renato Sanches ile ön anlaşma sağladı.



Yönetim kurulu ve teknik kadro iki oyuncunun da sağlık ve form durumunu detaylı araştıyor.



Karar verilmesi halinde Renato sezon sonuna kadar, James ile 1,5 yıl sözleşme imzalanacak. pic.twitter.com/h9ZL8IBHW9 — Övünç Özdem (@ovuncozdem) February 4, 2024

DEPORTES

Con información de Futbolred.

