El Sao Paulo, sin la presencia de James Rodríguez, se acercó a su primer título de la Copa de Brasil tras ganar este domingo a domicilio por 1-0 al Flamengo, en el partido de ida de la final del torneo.

Un cabezazo del delantero argentino Jonathan Calleri en el descuento de la primera parte le dio la victoria al Sao Paulo ante un pobre Flamengo, vigente campeón del torneo y que se fue silbado por los más de 67.000 aficionados que llenaron el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.



El Sao Paulo fue mejor desde el inicio y controló el partido ante un Flamengo que en la primera mitad no inquietó la portería visitante y que notó en exceso la baja de su gran figura, el centrocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta, lesionado.



El técnico flamenguista, el argentino Jorge Sampaoli, sorprendió con un once inicial con la presencia de su tridente atacante (Gabigol, Pedro y Bruno Henrique), siendo apenas la tercera vez que los tres actuaban juntos desde que juegan en el Flamengo, aunque muy bien marcados, apenas se dejaron ver.

Sao Paulo vence a Flamengo.



Con la victoria, el Sao Paulo, entrenado por Dorival Júnior, el técnico que ganó la Libertadores y la Copa de Brasil el año pasado pero que cuyo contrato no fue renovado por la directiva rojinegra, necesita apenas un empate el domingo que viene en casa ante su afición para alzar su primera Copa de Brasil, el único título que le falta en su palmarés.



Por su parte, el Flamengo llegará al decisivo partido muy presionado tras la mala racha de resultados del equipo, eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores, a 12 puntos del liderato en el Brasileirao y con la continuidad de Jorge Sampaoli colgando de un hilo.



No vio minutos el colombiano James Rodríguez quien no contó para Dórival Junior en este partido.



