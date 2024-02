James Rodríguez: Sao Paulo copiaría modelo de la Selección Colombia para que rinda

El camino de James Rodríguez en el Sao Paulo se enderezó, luego de la incertidumbre, de la posibilidad que tenía de irse y que le había pedido al club que cumpliera su deseo.

Thiago Carpini, el técnico, dijo en su momento que el colombiano no seguiría, pero no hubo acuerdo.

(Firme decisión de Piqué: no quiere que sus hijos con Shakira compartan con Clara Chía)

Lo nuevo

Luego de la tormenta, James se reunió con varios líderes del equipo, el DT y miembros de la junta directiva y se disculpó por su comportamiento y les solicitó tener otra oportunidad en el equipo.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Foto: Instagram: James Rodríguez

“Nunca se apartó de los entrenamientos, siempre cumplió con sus obligaciones, los horarios, dio el ciento por ciento, haciendo el día a día con los jugadores, correctamente. La gente entendió el pedido de disculpas, dijo que quería seguir jugando en Sao Paulo. No se puede dejar de lado un crack como esos, esa es mi opinión, claro que los que deciden siempre son los técnicos”, dijo Muricy Ramalho, quien es el coordinador de deportes del Sao Paulo.



Ramalho señaló, después, que a James y al club les podría ir mejor si se adapta la forma de que James juegue como lo hace en la Selección Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia. Foto: EL TIEMPO

“Tengo la certeza de que pensará en la manera de encajar a James. No tiene sentido que corra detrás del lateral, ahí tendrás uno menos. Hay que ponerlo en una posición en la que pueda armar el juego. Aquí, los ‘10′ están acabando, se dejan a un lado. Y cuando hay, no lo quieres porque no es intenso y esas cosas. Hay mucha gente que puede ser intensa para hacer el trabajo difícil que otros no saben”, declaró en el canal de YouTube de Arnaldo y Tironi.(Dani Alves podría salir de la cárcel antes de completar la condena: ¿por qué?)