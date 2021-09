James Rodríguez ya tiene una fecha de salida del Everton

James Rodríguez habría llegado a un acuerdo con el Everton de estar en el grupo hasta enero del 2022 y conseguir equipo para las próximas temporadas.

Después de no haber concretado un pase al Basaksehir de Turquía el miércoles, el colombiano ya entrena con el equipo inglés, pero este jueves se conoció la información de que quedaría libre.



“James Rodríguez ha sido respaldado para abandonar Everton en enero, tiene el aval de los directivos”, es la información del diario Liverpool Echo.



No se pudo concretar la salida del cucuteño en los días pasados, el tiempo no dio. Tampoco es que las ofertas hubieran sido muchas, por lo que el volante deberá de esperar cuatro meses más para irse.



La inactividad de Rodríguez en los últimos días también ha ido en contra del futbolista, que quiere salir del equipo, pero que no encontró acomodo a su gusto en otro club.



Se sabe que su futuro es una incógnita, no se sabe a qué equipo irá, pero lo cierto es que ya se dio el primer paso, recibir el aval del Everton para buscar equipo.



Ya habrá tiempo para saber quiénes estarán interesados en contar con él, aunque a esta altura del año poco se conoce.



