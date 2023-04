James Rodríguez está rodeado por la incertidumbre. El '10' de la Selección Colombia ha protagonizado en las últimas semanas muchos rumores por cuenta de su inestabilidad en el Olympiacos.

El domingo pasado, en el partido que su equipo perdió ante el PAOK, por la Superliga de Grecia, Rodríguez jugó apenas 45 minutos.



Su salida, sin mayor explicación, fortaleció las informaciones que aseguran que llegó lesionado de la gira de amistosos con Colombia por Asia y que, a pesar de quedar por fuera algunas semanas para recuperarse, no está del todo bien.



Ahora, con dicha información de fondo, en Grecia aseguran que James Rodríguez ya tomó una decisión sobre su futuro. Y desde ya, según los medios locales, ha causado polémica.



(Además: 'El K.O. de la venganza': brutal golpe y polémica celebración calienta la UFC).

La decisión de James sobre su futuro

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Twitter Olympiacos

Según el medio griego 'SDNA', "James Rodríguez ya tomó una decisión sobre su futuro".



Conforme reporta dicho portal, el '10' colombiano no continuará con Olympiacos.



Al parecer, dice 'SDNA', el volante cucuteño no llegó a un acuerdo para seguir en el equipo.



Su salida, sostienen, se daría el primero de julio.



Otros medios, como la 'Gazzetta', también dan a entender que la situación de James no es la mejor en Grecia y, por tanto, su salida resulta lógica.

Olympiacos, James Rodriguez'i kadro dışı bıraktı. (Sport FM) pic.twitter.com/Omji5qn7ZC — Le Marke Sports (@lemarkespors) April 11, 2023

James llegó a Olympiacos en septiembre del 2022 y desde entonces ha jugado 23 partidos. Ha anotado cinco goles en todas las competencias que disputó.

Más noticias

DEPORTES