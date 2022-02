La salida de James Rodríguez del Everton inglés no deja de llamar la atención. Han pasado varios meses y todavía se sigue hablando del tema, más cuando el club no hace una buena campaña en la Liga premier.

Rafael Benítez, el extécnico, no quedó bien parado, salió por la puerta de atrás y una vez pasó eso, pues se conocen intimidades del grupo, en el que el español no tuvo un buen rendimiento.

Voz autorizada



El brasileño Richarlison habló. Es una de las voces claras del club y uno de los jugadores referentes del equipo, pero no se quedó con nada.



El delantero advirtió que nadie entendió en el Everton la salida del colombiano, al que conoció cuando volvió de los Juegos Olímpicos y con el que entabló una buena amistad.



“Cuando llegué de los Juegos Olímpicos, me sorprendió lo mucho que corría y se dedicaba a entrenar, lo hacía muy bien. Y de la nada, el entrenador (Rafael Benítez) dijo que ya no contaba con él. Y nadie entendió nada”, dijo el brasileño.



