James Rodríguez sigue siendo la máxima atracción del fútbol de Grecia, luego de haber marcado su primer tanto con el Olympiacos, en compromiso contra el PAO.

El colombiano no solo ha sido elogiado por la prensa de ese país, sino por los hinchas, los que ya lo llevan en su corazón.



El portal to10.gr, analizó: "Para James Rodríguez, el derbi con el PAOK quedará como el primer gran partido con los rojiblancos, y el segundo partido consecutivo que hace sentir su presencia”.



James Rodríguez marcó, aunque su equipo perdió 2-1, pero en la menta de los aficionados quedó ese fantástico gol que, por ahora, les da cierta tranquilidad.



“Todo lo que hizo James Rodríguez sobre el césped de Karaiskakis es la esperanza para la próxima jornada del Olympiacos”, agregó ese medio de comunicación.

Un datazo

“Este fue el primer gol del ‘mago’ colombiano con la camiseta de los ‘rojiblancos’ en tres partidos de la liga griega. Como es lógico, el Georgios Karaiskakis literalmente se incendió en el empate del Olympiacos, mientras James también celebraba furioso su primera anotación”, dijo In.gr.



Pues bien, en ese tanto, se señala que el cucuteño realizó un salto impresionante para poder impactar el balón.



Según el portal to10.gr, James Rodríguez se elevó 2,4 metros para marcar su primer tanto, algo impresionante y que refleja que el volante está en buena condición.

