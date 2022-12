Mientras James Rodríguez está en Olympiacos de Grecia, en espera de que se reanuda la liga griega tras el Mundial de Catar, en Inglaterra no se deja de hablar de él.

El paso de James por el Everton fue de altibajos. La llegada del técnico Rafa Benítez precipitó su salida hacia Qatar.

James Rodríguez, en un entrenamiento del Everton antes de la Florida Cup. Foto: Twitter: @everton_esp

Danny Donachie, exdirector de los servicios médicos de Everton en la etapa de Ancelotti, quien se deshizo en elogios al talento del colombiano en charla en el podcast Unholy Trinity.



“James (Rodríguez) es un talento increíble y probablemente uno de los jugadores más talentosos que he visto, si no el más talentoso. Pero su historial de lesiones era bastante malo cuando entró, así que tuve mis preocupaciones sobre eso. Tuvimos mucho diálogo sobre eso con Marcel Brands y Carlo Ancelotti sobre si sería capaz de seguir jugando en la Premier League”, dijo.



“En ese sentido, no fue un camino de rosas. Cuando entró y lo ves entrenando y jugando, fue excepcional. Te emocionaba cuando podía jugar. Es una pena para jugadores como James que no pueden usar su talento y jugar todas las semanas, porque si hubiera jugado todas las semanas en un Goodison completo, habría sido eléctrico. Su talento está fuera de este mundo, es increíble”, añadió.



Y sobre su salida, contó: "Hay algunas ideas sobre su actitud y creo que es una absoluta tontería. Su actitud es de primera clase. Lo que le impidió actuar son las lesiones y es muy frecuente el caso. Es realmente difícil cuando tienes un talento como ese y no puedes jugar y es muy difícil para James. Había mucha emoción en el campo de entrenamiento porque es simplemente brillante”, reveló.





