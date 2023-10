James Rodríguez rompe el silencio en Brasil: esta es su realidad en el Sao Paulo; video

James Rodríguez se siente feliz y valorado en Sao Paulo. Su llegada al equipo brasileño ha generado mucha expectativa, y el colombiano confía en triunfar en el popular equipo paulista.



En charla con los medios oficiales del Sao Paulo, James habló de lo bien que se siente en el club; de la edad que tiene y lo que puede aportar dentro y fuera del campo con su madurez, y enfocarse en ayudar a los más jóvenes del plantel.



“Estoy feliz, preparándome bien para ayudar al equipo. Estoy ahora más grande, tengo 33 años y es una edad en la que ayudo a mis compañeros dentro o fuera del campo. Estoy preparado psicológicamente para hacer todo eso. Quiero ayudar a todos los jugadores jóvenes”, expresó.



Rodríguez habló maravillas de la afición del Sao Paulo, pues ha sentido el calor humano de los hinchas: “Aquí se siente mucha más pasión. El hincha de Sao Paulo es muy apasionado y eso es muy bueno. Le dije a mis amigos y familia que es un club muy grande y estoy feliz y preparado para hacer las cosas mejor”.

El futbolista tiene 32 años de edad Foto: Elvis González / EFE

Y agregó: “Estoy feliz. Me sentí muy bien recibido. Un equipo que ahora gana un título y que se merecen mucho. Estoy muy feliz por la Copa, cuando un club gana títulos, siempre viene otro. Sao Paulo tiene jugadores de mucha cualidad para lograrlo”.

Entrevista completa de James

La sensación de jugar con James

James aún no es titular en Sao Paulo, pero los hinchas lo tratan con mucho cariño y sus compañeros lo miran con un respeto reverencial. Es el caso de Jonathan Calleri, el argentino que es una de las piezas de ataque más importantes del club.



En declaraciones a TNT Sports Brasil, Calleri habló de lo que significa ser compañero de un jugador con su trayectoria internacional, que incluye la distinción de haber sido el máximo anotador del Mundial de Brasil 2014. E hizo una increíble revelación.

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez (der.) deja atrás a Lucas Piovi. Foto: José Jácome. Efe

“James es sensacional. Me apasiona cómo juega. No tengo palabras para describir lo que se siente jugar junto a él. Alguien que usó la número 10 del Real Madrid... Incluso, a veces da miedo hablarle”, declaró Calleri.



El atacante argentino también habló del hecho de que James aún no sea titular en la idea de juego que tiene el técnico Dorival Junior, aunque cree que pronto se ganará su espacio.



“Un jugador de su calibre siempre quiere jugar. Es difícil cuando hay mucha gente y no juega, todo el mundo quiere jugar. Somos 40 jugadores y todo el mundo tiene que entender la situación de Dorival. A veces me tocará a mí o a otra persona, pero todos tiran para el mismo lado”, aseguró.

James Rodríguez. Foto: EFE

