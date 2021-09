James reacciona fastidiado a preguntas en Twitch sobre sus entrenamientos

James Rodríguez volvió a comunicarse con sus seguidores a través de su cuenta de Twitch. En esta oportunidad, el futbolista habló bastante sobre la Selección Colombia y las eliminatorias, en las que él no está en estos momentos. Sin embargo, en algunas preguntas de sus seguidores, reaccionó con molestia.



En una de las interacciones, le preguntaron por qué no estaba entrenando, a lo que James respondió con evidente fastidio. "Campeón, ¿cómo me va a preguntar eso? Aquí ya es tarde. Pretenden que entrene todo el día. Sean inteligentes, no se confundan que ahí sí se me salta", dijo James en su respuesta.



Además, James se refirió a la Selección y al partido contra Chile de este jueves.



"Es un partido muy jodido. Chile tiene jugadores experimentados pero estamos en casa. ¿25 mil fans? Bueno, la gente que va tiene que estar ahí en cada jugada, los jugadores sienten eso, hay que darles buena energía a los muchachos para que puedan ganar hoy", dijo.



Hablo de la necesidad de ganar y le deseo éxitos a Falcao: "Después de dos empates hay que ganar como sea, desde acá estaré mandando mi buena energía, espero que todo el país esté conectado, buena energía siempre, contra el que sea... Quería hablar de eso, de meterles buena energía a los muchachos... Lo voy a ver claro, es como a la 1 a m. acá, pero vale la pena la trasnochada. Falcao que meta gol, que sea Díaz, JuanFer, el que sea pero que ganemos hoy", añadió.

"Son 3 puntos súper importantes, las tres fechas que vienen son contra rivales muy duros. Uruguay, Brasil y Ecuador, ¿es en ese orden, cierto?", preguntó. ¿"¿Ecuador suave? No, es duro, tiene jugadores jóvenes, pero todos los partidos son bravos. La gente cree que es fácil pero son partidos muy bravos, jugar en La Paz es súper complicado, para mí el punto fue bueno, se pudo haber ganado pero igual fueron dos puntos súper importantes, hoy hay que ganar a como de lugar".



Sobre la posible alineación, dijo: "Creo que el cuerpo técnico está capacitado para poner a los mejores... Borja, Murillo, hasta David que vaya a un córner y meta el gol, listo. Hay que ganar como sea".





DEPORTES