Esto dijo James de su apoyo a la Selección en el canal de Ibai Llanos

James Rodríguez sigue siendo noticia. La gente lo ha criticado porque en sus redes sociales no pone mensajes de apoyo a la Selección Colombia en la Copa América, como lo hacen otros jugadores que no están en Brasil.

El jugador cucuteño fue invitado al canal de Twitch de Ibai Llanos para hablar previo al partido de Argentina y Colombia y respondió a las críticas.



“Desde la distancia los apoyo siempre. Lastimosamente me tocó quedarme afuera ahora. Están haciendo las cosas bien, contra equipos fuertes”, comentó el jugador del Everton.



Y agregó: “Esperemos que puedan pasar. Es algo duro. Argentina pasa por un buen momento. Messi está haciendo las cosas bien”.



James advirtió que no necesita de sus redes sociales para apoyar al seleccionado de Reinaldo Rueda.



“Acá dándoles fuerzas para que salgan las cosas bien. La gente ve que no pongo fotos, no pongo cosas, pero de todo corazón quiero que las cosas salgan bien”, indicó.



“Soy una persona que no tiene que poner en twitter o una historia o un post para poderlos apoyar. De todo corazón estoy con ellos”, sentenció.

🎙 James Rodríguez en entrevista con Ibai cuando le preguntaron por la Selección Colombia: “Soy alguien que no tiene que poner un tweet, una historia o un post para poderlos apoyar. De todo corazón estoy con ellos” 👏🇨🇴🔟 pic.twitter.com/Xnqt6EJexN — David Santiago Vargas G. (@davidsvargas) July 7, 2021



