James contraataca tras las críticas por no saber con quién juega Everton

James Rodríguez se refirió a las críticas que recibió el jueves por no saber contra quién jugaba el Everton este fin de semana. Lo hizo en una nueva transmisión a través de la plataforma Twitch.

"Pienso que lo tienen que proteger a uno en vez de sacarlo para la guerra, pero ya estoy acostumbrado a todo esto", dijo James, y agregó: “Solo tenía duda de contra quién jugábamos y ya. La prensa siempre saca todo lo que es malo, todos vieron que era un chat tranquilo, siempre sacan lo que es malo y lo que ellos quieren que vendan”.



James sorteó un par de guayos entre sus seguidores de Twitch y anunció que en un par de semanas hará lo mismo con una camiseta suya, aunque no dijo de qué de equipo. “Será del equipo que esté jugando”, señaló.



Cuando uno de los visitantes le preguntó sobre a qué hora debía ir a entrenar, respondió: “Los horarios cambian. Ahora no pongan que James no sabe a qué horas entrena. Qué berracos tan cansones”.



A propósito de camisetas, a James le preguntaron con qué jugador había intercambiado. Recordó, entre otros, a Andrés Iniesta y a Neymar, aunque dijo que a él le daba pena hacerlo. Y rememoró el partido contra Brasil en el Mundial de 2014, cuando se quedó con la casaca de David Luiz.



“Ese partido fue como los Supercampeones: la cancha parecía en bajada hacia el lado nuestro. Ese día sí me dieron pata a mí”, recordó. Y sobre la jugada anulada a Mario Alberto Yepes, dijo: “Siempre va a haber ese dilema si era gol. Yo, después de siete años, no sé”.



James, goleador de esa Copa del Mundo, recordó además que en la semifinal entre Brasil y Alemania lo motivó un hecho especial. “Ese partido lo vi en mi casa, haciendo fuerza para que (Thomas) Müller no hiciera gol y quedara con la Bota de Oro. ¡Qué apretadera!”, afirmó.



Además, Rodríguez aseguró que en los próximos días hará una charla en directo en esa plataforma con Radamel Falcao García.



