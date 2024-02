James Rodríguez, otra vez en el limbo y con su futuro incierto: repite la historia

La historia se repite, una y otra vez, como una novela mil veces leída, ya memorizada, aunque siempre con un final incierto: otra vez James Rodríguez está en el limbo, con el presente ensombrecido, en busca de un equipo que lo quiera recibir, que lo rescate. Es un James atascado, un James que no logra encontrar un destino estable.

James cambia de trabajo con sorprendente velocidad. Ya ni siquiera cada temporada, sino cada seis meses. La ventana de pases se abre y James asoma la cabeza a ver quién lo ve. ¿Es que no se amaña? ¿No se acomoda? ¿Es el entorno el que lo aleja o es que él huye? James es un nómada, una estrella sin destino fijo que tiene todo para brillar y, sin embargo, se esmera en apagarse. Es un James que repite su historia, como un bucle: llega, juega, se lesiona, tarda en reaparecer y, como no reaparece, se enoja, y, como ya sabemos, dice que se va.

James Rodríguez Foto: Instagram: @jamesrodriguez10

Hace solo seis meses llegó a Brasil, al São Paulo, y llegó tan sonriente y carismático como siempre, levantó las manos, saludó, habló en un perfecto portugués, recibió el cariño de una multitud enloquecida. Nadie pensaba –o quizá sí– que iba de paso –¿de paseo?–, no para quedarse, sino para pasar, jugar unos partidos, hacer algún gol, lesionarse, incomodarse, marcharse: 14 partidos y apenas un gol.



Seis meses después le dijo al São Paulo que se quería ir. No solo lo especuló la prensa, lo dijo el propio entrenador Thiago Carpini, entonces no hay malentendidos, aunque solo James conoce los verdaderos motivos de sus impulsos. Carpini, además, reveló que James padece un problema crónico con su lesión de pantorrillas y que incluso ha tenido problemas psicológicos como consecuencia de sus lesiones.

James Rodríguez Foto: FCF y X Sao Paulo

El viernes, cuando se esperaba que fuera anunciado por algún otro equipo en alguna otra parte del mundo, no pasó nada. Él aprovechó la expectativa para dejar un mensaje misterioso: “Disfruta del camino, todo lo que sea para ti te encontrará”, escribió en sus redes, como quien cree que el camino es placentero.

Disfruta del camino, todo lo que sea para ti te encontrará.😁 pic.twitter.com/K2xE0X4dEl — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) February 9, 2024

Debe ser que James disfruta el cambio, agitar la prensa, sacudir las redes, irse de un lado a otro, desposeído de las pasiones de los hinchas. Así ha sido su recorrido, desde cuando empezó su reversa: Everton, Al Rayyan, Olympiacos... Sin olvidar que un día se aburrió en Múnich y se fue...



¿Qué vendrá ahora para James? ¿Le interesa la MLS? ¿Buscará algún destino exótico donde pueda jugar siempre y marcharse sin tanto escándalo? Está claro que James ya no es el de antes. Ha ganado, ha estado en la élite, ha sido una de las figuras colombianas en el mundo del fútbol, pero su carrera va en declive, no por el lugar a donde llega, sino por la manera como se va, con contratos rescindidos, con expectativas apagadas.

James, a sus 32, no parece buscar estabilidad. Recorre un camino de turbulencias, repitiendo los rituales de la llegada, la sonrisa, las promesas y luego la marcha inesperada.





PABLO ROMERO

DEPORTES

