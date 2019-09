Balance de James en su reaparición con el Real Madrid en la Champions

Después de 945 días, el colombiano James Rodríguez volvió a ser titular con el Real Madrid en un partido de la Liga de Campeones. No lo había desde el 15 de febrero de 2017, cuando su equipo derrotó al Nápoles por 3-1. Su balance, al igual que el de todo su equipo, no fue bueno, en la derrota 3-0 frente al París Saint-Germain.

El DT Zinedine Zidane ubicó a James en la primera línea de mediocampistas, tirado a la derecha, junto a Casemiro, ubicado como volante central, y Toni Kroos, que jugó por la izquierda. Esa posición le exige mucha responsabilidad de marca, y el ida y vuelta le cuesta.



James intentó presionar a los rivales, pero le costó trabajo regresar y ese espacio fue aprovechado por el París Saint-Germain, que intentó ganarle la espalda. Solamente pudo recuperar una pelota en todo el partido, pero ayudó también en labor defensiva con un par de buenos cierres.





De la mitad para adelante, James metió un pase extraordinario a Gareth Bale, entre líneas, en la primera aproximación del Real Madrid en el partido, que el galés no aprovechó bien para buscar en el área a Karim Benzema.



Su efectividad de pases fue del 86 por ciento en este encuentro, según las estadísticas oficiales de la Uefa. Pero en general, el equipo sufrió por falta de juego ofensivo, a tal punto de que el Madrid no hizo un tiro directo al arco en todo el partido, sin contar, por supuesto, las dos jugadas de gol anuladas, una a Bale, por mano del galés, y una a Benzema, por fuera de lugar de Lucas Vázquez.



Fue, en general, un flojo partido del Real Madrid, y mucho más después de los cambios, que no le trajeron ningún provecho. Una de esas sustituciones fue la de James, reemplazado por Luka Jovic en el minuto 70. El equipo quedó muy en deuda.



