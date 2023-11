James Rodríguez silenció las críticas y renació para ser de nuevo guía de la Selección

Corrió hacia el costado de la cancha, elevó los brazos como si quisiera volar, pero no voló, lo que hizo fue una venia hacia el público, inclinando su cuerpo con reverencia mientras esa afición se rompía las manos en aplausos hacia él y las gargantas en ecos de gol. Así se compaginaron el crac y la hinchada el día que James Rodríguez anotó su primer gol en esta eliminatoria contra Uruguay, en Barranquilla. Fue un James desarmado de rencores, desnudo de prepotencias, fue un James noble en su mirada, sosegado en sus gestos, un James decidido a reconquistar a esa afición con sus destellos de magia, con el arte de su zurda, con la inteligencia de su juego rejuvenecida.

El de hoy parece otro James, un James más dispuesto. Un James que recorre los pasos que ya conoce, los de máxima figura de la Selección Colombia. En los últimos años ha tenido desencuentros, distanciamientos, ha soportado críticas despiadadas, ha divagado sin un horizonte claro. Se alejó de la Selección, se hizo prescindible, como si fuera un jugador del común, un Rodríguez y no un James. Incluso, al arrancar esta eliminatoria, luego de la pesadilla de no ir a Catar 2022, James no parecía estar en los planes principales del seleccionador Néstor Lorenzo.

Facebook Twitter Linkedin

Partido Colombia Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

La voz popular clamaba por renovación y en esa idea no se pensaba en el antiguo ‘10’. Arrancó la eliminatoria en el banco de suplentes, contra Venezuela, y parecía normal, como si James solo viniera a aportar experiencia, no su talento. Pero bastó con que James entrara a la cancha, con su armadura de amarillo y su zurda como una espada filosa para que el país se diera cuenta de que James sigue siendo necesario: imprescindible.



James vive un nuevo aliento en la Selección. No tiene que demostrar nada, pero lo demuestra. No tiene que convencer a nadie, pero convence. En cada partido de esta eliminatoria su rendimiento fue creciendo, se expandió su incidencia en el equipo a otro nivel, a otro ritmo, no como un todoterreno, eso no es James, sino como un James pensativo que anticipa lo que está por suceder, que no juega para James sino para que jueguen los demás, como un ejemplar ‘10’: la pelota le llega y tiene destino. James se ha encargado de guiar a la Selección, que es tercera de la eliminatoria y marcha invicta. En los recientes dos partidos ratificó su fulgor. Contra Brasil fue el escudero de Luis Díaz; contra Paraguay, dejó para la memoria un pase genial de tres dedos y un remate en llamas que quemó el travesaño y recordó su hazaña en el Maracaná, con su golazo a Uruguay en el Mundial de Brasil 2014.

Facebook Twitter Linkedin

Partido Colombia Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Este James aprovecha su momento. Está inspirado. Se muestra deseoso de lograr conquistas, de llevar a la Selección no solo al Mundial sino a ganar algo, esa parece ser su idea. Lo dijo luego del partido contra Paraguay. “Hace mucho tiempo no teníamos tanto feeling entre tantos jugadores. Nos entendemos muchos los que estamos dentro y afuera también. Hay un buen proceso y ojalá acabe con un título”, dijo el ‘10’.



James quedó incluido en el equipo de la fecha del portal de estadísticas Sofascore. También quedó en el once ideal de las jornadas 5 y 6 de la eliminatoria para la Conmebol. Es decir, muchas miradas certificando lo que está haciendo en la cancha. Sobresale por sus pases, por su claridad, por sus pausas letales. Si James frena el partido se sacude, algo va a pasar. James se retira de su mal pasado reciente para hacer recordar su mejor pasado. Deja atrás sus polémicas y sus distracciones para manifestar su esplendor, para iluminar el camino.



De James se ha dicho ya todo y, sin embargo, todo está por decir, porque cada partido suyo es una nueva historia. Ahora viene el largo receso de la eliminatoria, en 2024 será la Copa América y será el momento para que James mantenga el momento estelar, que no decaiga, que se mantenga libre de lesiones. El James que fue, sigue siendo. Es el líder del equipo, el alma, el corazón y el cerebro de la Selección.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes