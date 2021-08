Reinaldo Rueda le abrió la puerta a James a la Selección Colombia

Terminó el morfociclo de Reinaldo Rueda en Bogotá con los jugadores de clubes colombianos que estuvieron bajo análisis de cara a la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.



Durante una semana, el entrenador de la Selección Colombia tuvo la oportunidad de seguir de cerca el nivel de los posibles seleccionados para la triple fecha de eliminatoria de septiembre y las que faltan. Estas fueron algunas de sus reacciones.



Fin del morfociclo. "Hoy la última unidad de entrenamiento fue para devolver los jugadores bien a sus clubes. Todo pasa por el comparativo con las ligas del resto del mundo. Lo que sí estoy seguro es que es muy positivo el hacer este acercamiento, haberlos involucrados. Todo depende como algunos inicien en las ligas del mundo".



James. "Todos los jugadores que estén actuando son elegibles. Fui muy claro en su momento, por eso ésta evaluación de algunos jugadores como James y varios de los nuestros que están con la incertidumbre de cambiar de club. Es difícil por el tema de las restricciones de algunos países en Europa por la pandemia respecto a salida y entrada de jugadores. Desde que sean elegibles para la Selección, bienvenidos siempre".



Aportes del morfociclo al grupo principal. "La Liga no se jugó y se reanudó casi un mes. Fue un mes donde ellos no compitieron, algunos lo hicieron en Copa Libertadores. Ese parón afectó a los clubes colombianos. De ese morfociclo se mantuvieron algunos jugadores más no el porcentaje ideal para llevar jugadores a la Copa América. Con los trabajos de hoy estamos mirando eso, trabajamos para los clubes, para exponer el trabajo de los entrenadores. Va a pasar por ahí, cuales mantienen una buena vigencia y pueden hacer un buen aporte para complementar los que vengan del exterior".



Triple fecha en septiembre. "La idea es hacer la convocatoria el día 24 y viajar el día 27 a Santa Cruz de la Sierra. Allá estará la base nuestra. Colombia nunca había abierto la jornada internacional en La Paz. Nos corresponde abrir en un momento donde el calendario no coincide con el rodaje de los jugadores. Era antes en agosto".



Seguimiento en el exterior. "Es el trabajo que estamos realizando. Las comunicaciones nos permiten ver sus partidos, quienes están relegados, con equipos paralelos, de los que han venido actuando por minutos. Es el seguimiento que hacemos a la distancia. Algunos no están en sus sedes, andan en pre temporada. Esa es a decisión, esperar que transcurra esta semana para seguir evaluando y decidir quienes integrarán esa convocatoria".



La Eliminatoria. "Se vienen jornadas típicas que no las hemos vivido. Algunos hasta ahora han llegado a sus clubes. Es muy complejo, existe un riesgo. Con los que los que no vienen compitiendo puede pasar cualquier cosa. Se corre el riesgo grandísimo de perder jugadores para el semestre. Hay muchos factores que hay que analizar, estamos en deuda en la tabla. Son 18 puntos vitales entre septiembre y octubre".



Mejorar la Liga colombiana. "Siempre hemos tenido una base soporte de la Liga nacional. Tenemos una grave problemática en Sudamerica. Vamos a completar 20 años sin que una selección quede campeona del mundo. Nuestros talentos se van muy rápido, otros muy bien estructurados aquí. Tenemos que valorizar lo nuestro con todas las dificultades y los factores que tenemos por mejorar tanto el jugador nuestro así como comprometernos todos. Tenemos que mejorar el nivel de la Liga, el estado de las canchas. El mensaje es estimular la Liga colombiana, aquí nacimos todos. Los que están en el exterior se formaron aquí, con entrenadores y escuelas colombianas. No podemos sobrevalorar lo del exterior. Es nosotros recuperar y estimular lo nuestro".



Andrés Felipe Román. "Lo hemos venido siguiendo desde que Gamero lo volvió a tener en el equipo. Lo que nos demostró en febrero es su profesionalismo y su capacidad técnica, su inteligencia de juego. Por fortuna superó ese inconveniente, es muy positivo para Millonarios y la Selección".



Copa América. "En la Copa América fueron casi nueve juegos de muy buen comportamiento, se superaron las expectativas. Falta mucho para mejorar. Hablar de posiciones no es necesario ahora. Hay jugadores que no están en su mejor nivel".



