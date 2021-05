Despiadada crítica a James por su rendimiento en el Everton

La nueva derrota del Everton en la Liga Premier ha dado para todo tipo de críticas en Inglaterra, y algunas de ellas caen, feroces, contra el colombiano James Rodríguez, quien reapareció luego de superar una nueva molestia física.

James Rodríguez Foto: Efe

Fue Richard Keys, el reconocido presentador deportivo inglés de la cadena Bein Sports, el que atacó al volante: "He tenido razón sobre James

desde el primer día. Él no puede correr y si pudiera, no lo haría. Juega bien pero es un lastre. No defiende. Ponlo en el medio y verás que los jugadores corren alrededor y fuera de él", dijo en su crítica.

Y luego, añadió: "sí, puede deslizar una buena pelota de vez en cuando y su GPS de derecha a izquierda, que ya es una marca registrada, puede ser efectivo, pero no es así todo el tiempo. Si no tiene gente que le haga un cambio es un lujo en un equipo que necesita avanzar".



El comentarista fue más allá y desglosó las cifras del colombiano: "Solo ha podido ser de la partida 21 veces esta temporada, jugando 1.764 minutos, principalmente cuando ha hecho sol. Vamos, Carlo. Está tomando el pelo".

Y para rematar, criticó la versión de que Ancelotti quería darle descanso para que llegara bien a la Copa América.



"No podía creerlo cuando escuché al comentarista Tony Jones decirle a una audiencia televisiva mundial que Ancelotti había 'querido darle descanso por el resto de la temporada' para que estuviera en condiciones de jugar con Colombia la Copa América. ¿Pagan ellos su salario?", se preguntó.



