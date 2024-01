James Rodríguez: integrante del cuerpo técnico del Sao Paulo 'lo destroza'

James Rodríguez ha logrado recuperar el brillo que lo hizo ser uno de los mejores jugadores del mundo en su posición hace ya diez años en la Selección Colombia, pero en el Sao Paulo sigue en deuda y el cambio de técnico lo tiene contra la pared.

Dorival Júnior, quien de a poco fue recuperando los destellos y pinceladas de James, se marchó de su cargo para ser el nuevo seleccionador de Brasil, en su lugar llegó Thiago Carpini, un DT con nula experiencia en primera división.



Contundente

Muricy Ramalho, que tuvo un paso por el Real Madrid y que hoy hace las veces de coordinador deportivo de Sao Paulo, no ocultó su debilidad por James y lanzó un mensaje que ilusiona a los hinchas del club, pero también le lanzó un dardo.



"James es un jugador espectacular, único, lo vemos entrenar todos los días, es algo espectacular. El fútbol brasileño hoy es muy intenso, no es solo la parte técnica, la parte física es fundamental", dijo.



Sin embargo, fue contundente al señalar que el cucuteño no las tiene todas consigo en el club y que debe esforzarse más.

James Rodríguez y , el nuevo DT del Sao paulo. Foto: Archivo EL TIEMPO EFE

“Cuando va a Colombia le va muy bien porque ya está adaptado al estilo de juego, allí el entrenador crea un plan de juego para él. En Sao Paulo no es posible”, le dijo a CNN Brasil.



“Tenemos jugadores en su posición y es muy competitivo. Es el entrenador quien elige”, sentenció.



