James Rodríguez levantó mucho polvo con sus recientes declaraciones en las que habló de su pasado, presente y futuro, además de sus expectativas con la Selección Colombia en la eliminatoria.



El volante de la Selección se encuentra sin equipo tras su salida del Olympiacos y en espera de encontrar equipo en el mercado que viene. Su idea es seguir en Europa.

Mayer, fulminante

James reveló equipo donde le gustaría jugar en Colombia Foto: James Rodríguez

Uno de los que reaccionó con polémica declaración sobre el momento de James fue el exfutbolista y actual entrenador Mayer Candelo.



Mayer habló en el programa VBar de Caracol Radio y dejó una frase certera que ya sacude las redes sociales. Para Mayer, 'James es un 'niño malcriado'.



"Como cuando yo era futbolista. No siempre puedo culpar a los demás. Por ejemplo, yo me equivocaba y tengo que aceptar mis errores y por qué mi entrenador no me pone. Yo era muy rebelde y por eso no me ponían. O si llego tarde o me lesiono mucho… ¿por qué me lesiono tanto?“, dijo Mayer.

Mayer Candelo. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Reflexionó que James no asume sus responsabilidades de manera crítica. “No juguemos a señalar solamente a James, porque también nos ha dado muchas alegrías, pero tenemos que ser realistas en que su rendimiento bajó por sus lesiones y por los conflictos que haya tenido. Es que James me parece a mí, con mucho respeto, porque lo quiero como jugador, que es el niño malcriado de la casa de uno. Que si usted no lo educó bien y ahorita que se comporta mal sí le queremos dar fuete, cuando ya es tarde”.



Mayer agregó: "Aquí no es de solo los entrenadores, sino también los periodistas, los jugadores y los hinchas, que siempre le celebramos todo. Hoy es que se nos hace raro que él no acepta un error, que todos somos malos menos él. No, él también tiene que ser un poquito más humilde. Yo también lo quiero mucho y lo quiero ver jugando siempre, pero no puedo ser incoherente conmigo si no está jugando y está lesionado. Él no está en un mondo como el colombiano, que muchas veces no teníamos médico ni una pastilla. A ellos allá se les cuida muy bien y se les brinda comodidad“,

James, en sus recientes declaraciones, habló de su relación con los entrenadores que ha tenido en la Selección, como Reinaldo Rueda y Carlos Queiroz, y negó haber tenido disputas con ellos.



