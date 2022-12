Terminó la espera para volver a ver las ligas europeas en acción, y aunque no tiene el mismo reconocimiento que los grandes torneos, los ojos de los colombianos están puestos en el balompié griego por las actuaciones de James David Rodríguez Rubio, quien volvió este miércoles a ser protagonista con el Olympiacos.

El volante colombiano lideró en la primera parte el buen fútbol mostrado por el club rojiblanco ante el Giannina, por la liga local. Sin embargo, el partido culminó en igualdad a dos tantos.



Por el resultado, el entrenador español Míchel González salió enojado. Según dijo, por la tranquilidad que tuvo Olympiacos, en especial en el segundo tiempo cuando ya tenían el marcador a su favor con un 0-2.



Y, como si no fuese suficiente el regaño del DT, James Rodríguez fue blanco de las críticas de la prensa.



Todo, porque argumentan, "estaba caminando".



'James estaba caminando'

“En la primera parte dominamos el partido a pesar de los quiebres, tuvimos muy buen ritmo, en general dominamos y logramos tomar la delantera, hicimos una buena primera parte. En la segunda mitad, aunque en el vestuario en el descanso hablábamos de que no debíamos cambiar nada y que debíamos jugar con mucha presión, no hicimos eso, hicimos todo lo contrario. Tuvimos una mala segunda mitad y por eso vinieron estas consecuencias”, dijo Míchel, en rueda de prensa.



“Dejamos demasiado espacio para que el rival hiciera contrataques. En este caso nuestro equipo nos dejó controlar el ritmo y de ahí vinieron los dos goles que encajamos”, concluyó.



Luego, con esas palabras de fondo, el periodista Kostas Nikolakopoulos, de la 'Gazzetta', apuntó contra algunos jugadores. Entre ellos, James Rodríguez.



“Arabi estuvo ausente en esta mitad. ¡Biel no estuvo desde el primer tiempo! James estaba caminando. ¡Embila por primera vez decidió hacer algo en el minuto 80! Reabciuk ahora es permanentemente mediocre y Doe no es tan convincente como lo fue en sus primeros días. Y Fortounis estuvo al 20 % de su rendimiento en la primera mitad”, escribió el periodista.

Olympiacos vuelve a jugar, de local, el próximo 28 de diciembre, ante el Asteras Tripolis.

